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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قائد منتخب فلسطين الأسبق: مصر هي الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني

صائب جندية القائد
صائب جندية القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني

قال صائب جندية القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم إن المباراة التي جمعت بين فريق فلسطيني وفريق مصري مكون من مهندسي وعمال إعمار غزة أمس الجمعة في قطاع غزة، كانت مباراة عظيمة وقربت بين الشعبين.

وأضاف القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني عبر زووم فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، أن المباراة كانت احتفالية وبعيدة عن الطابع الرسمي، والجميع كان سعيدا بهذا المهرجان الرياضي الذي عبر عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معقبا "مصر هي الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني".

وأشار القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني، إلى أن هذه المباراة كانت مهرجانا رياضيا، وأضاف أن حماسية وسيطرت روح الإخوة والمحبة على اللاعبين، مشيدًا بمستوى اللاعبين المصريين.

وأكد القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني أن أحد اللاعبين المصريين حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة كونه يمتلك مهارات مميزة للغاية.

وأوضح القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني أن الأهلي والزمالك يتمتعان بشعبية جارفة في غزة، وعندما زار الزمالك غزة حضر 10 ألاف فلسطيني المباراة.

وجدير بالذكر أن وصلت للقاهرة بعثة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم للصالات إلي القاهرة برئاسة اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة الفلسطيني للمشاركة في احتفالات الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي أشرف محمود بمناسبة مرور 10 سنوات علي تأسيس الاتحاد والتي تستمر يومين ، الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، وهي الاحتفالات التي تتزامن مع الذكري السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة .. وهي الاحتفالية التي تقام تحت شعار " الرياضة في الجمهورية الجديدة " .


وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووجه الاتحاد دعوة إلى نخبة من نجوم الكرة المصرية عبر كل العصور للمشاركة في الاحتفالية وخوض مباراة ودية استعراضية أمام منتخب فلسطين بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور نخبة من القيادات الرياضية والإعلامية العربية.

 

القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني قطاع غزة مهرجانا رياضيا اللاعبين المصريين الأهلي والزمالك

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