ليه لا 2؟.. مسلسل دافع عن الطفل وتحركت الناس بسببه

حقق مسلسل ليه لا 2 ، نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر تريند جوجل، ويتم طرح 3 حلقات من العمل على منصة شاهد أسبوعيًا أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وتجسد منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

تحرك وزارة التضامن

بدأت إثارة قضية التبني في أحدث مسلسل ليه لأ 2، منذ الحلقة السادسة، حيث شهدت الحلقة من العديد من الأحداث المشوقة، حيث يواجه يونس العديد من الصعوبات بعدان قامت ندى “ منة شلبى ” بـتبنيه ، ومنها اختلاف المستوى التعليمى ، ورفض أسرة الأخيرة له.

وبعد عرض الحلقة، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة كفالة الأطفال فى مصر بعد عرض مسلسل “ليه لأ2“ والذى يناقش ضمن أحداثه قضية كفالة الأطقال.

وصرحت التضامن بأن هناك ٢٧٠٠ طلب كفالة تبحثهم التضامن الآن، مضيفة أنها استقبلت أكبر طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة.

أبطال مسلسل ليه لا ٢

العمل يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وتجسّد الفنانة منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

أحداث مسلسل ليه لا ٢

وتدور أحداث المسلسل التى تلعب بطولته منة شلبي فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

مسلسل لية لا 1

وكان قد تم عرض الجزء الاول من مسلسل “ لية لا ” خلال العام الماضى ، ودارت أحداثه حول عليا التى تقرر الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو الاستقلال بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، فتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.

العمل قام ببطولته الفنانة أمينة خليل وهالة صدقى وعر السعيد ومحمد الشرنوبى وهانى عادل وشيري رضا .