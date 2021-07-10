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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد

قرار جديد من الأطباء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

هاني شاكر
هاني شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى -وكيل نقابة المهن الموسيقية- عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر -النقيب العام للموسيقيين- بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام، استدعت دخوله للمستشفى وخضوعه للفحوصات الطبية والإسعافات العاجلة. 

وقالت نادية مصطفى، في تصريح  لـ موقع صدى البلد، إن حالة هاني شاكر الصحية  مستقرة حاليًا، مشيرة إلى أنها قامت بزيارته أمس الجمعة، وأن الأطباء قرروا خروجه من المستشفى قريبًا، لافتة إلى أنه من الممكن أن يخرج اليوم السبت بعد تلقي العلاج ووضعه تحت الملاحظة. 

وحول طبيعة أزمته الصحية، أوضحت نادية مصطفى، أن هاني شاكر شعر بإعياء شديد بعد الإنتهاء من تصوير كليبه الأخير، فتوجه إلى المستشفى فتبين إنخفاض معدل ضغط الدم لديه، وعلى الفور تلقى الإسعافات اللازمة وأخذ جرعات المحاليل وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية. 

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أول تصريحات من هاني شاكر بعد أزمته الصحية

هاني شاكر يتعرض لوعكة صحية 

وانتهي أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين من عمل الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان علي حالته الصحية عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي يقوم بها لحفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم بالأوبرا.

وعبر هاني شاكر عن امتنانه لكل من قام بالاتصال للاطمئنان علي حالته الصحية ودعمه معنويا وتقدم باعتذار مصور لجمهوره بعد أن طالبه الأطباء بالراحة وتأجيل الحفل، مؤكدا أنه كان يتمني تقديم الحفل بين جمهوره الذي يمده بالحب ويعطي معني لحياته.

 

تأجيل حفل هاني شاكر 

وقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان هانى شاكر الذى كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا.

كان المطرب هانى شاكر، انتهى من البروفات الخاصة بالحفل الذى من المفرض أن يقام مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية وتحديدا بمسرح النافورة في إطار حفلات الصيف.

وتلتزم دار الأوبرا المصرية بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والبروتوكول الذى أكدت عليه وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة الحضور من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة منذ يومين، وهي “لو سمحتوا” من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

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