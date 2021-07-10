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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تخسيس الجسم

بخصم 60%.. تعرف على كورس إنقاص الوزن خلال أيام العيد

مي سمير، خبيرة التغذية
مي سمير، خبيرة التغذية

قالت مي سمير، خبيرة التغذية، إنه كان يوجد ضغطا كبيرا جدا على الكورس الخاص بالطاقم الطبي وإقبال كبير عليه، مشيرة إلى أن هناك عرض للعيد وهو أقوى من العروض السابقة، وهو تجميع جميع المواد التى يحتاجها الأشخاص لفقدان وزنهم.

 

وأضافت "سمير" خلال حوارها ببرنامج "أكلة العيلة" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أن الكورس يتم بسعر إقتصادي من أجل ضبط ميزانية العيد، موضحة أنه كورس قوى جدا، ويحتوى على كبسولة النحات الذكية، بالإضافة إلى هدايا كثيرة بخصم 60%.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة مي سمير، خبيرة التغذية، إن كورس النحت التى تقدمه بتجربة الكثير من الأشخاص تكون نتائجه عالية فى حرق ونحت الجسم، حيث انه يفقد الوزن من 3 إلى 5 كيلو فى الأسبوع الواحد.


وأضافت "مي" خلال حوارها ببرنامج "أكلة العيلة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه يوجد بالكورس ثلاث منتجات عليهم سبع هدايا بخصم 60%، موضحة أنه يفقد الوزن بنسبة 20 كيلو خلال شهر.
وفى سياق أخر، قالت الدكتورة مي سمير، خبيرة التغذية، أنه يوجد بكورس النحاتة بخصم 60% الكبسولة الذكية والتي تساعد على حرق الدهون، بالإضافة إلى نقط الحرق، حيث أنها تحتوى على معدلات حرق عالية جدا وكأنها قامت بالرياضة لساعة ونصف.


واضافت أنه يتم تقديم الأعشاب بالكورس، والتى تقوم بعمل ديتوكس للجسم، بالإضافة إلى أنها جيدة جدا للقولون والمعدة.
 

وفى سياق أخر، قالت الدكتورة  بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن التخسيس يساعد على اكتساب الثقة بالنفس، موضحة أنه لا مستحيل في فقدان أي وزن مهما كان.

 

ولفتت  بسمة الملا ، خبيرة التغذية، إن كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على اختلافات في النظام على فترات متفاوتة، وذلك لكي يكون  فعالا مع المريض.

 

كما قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية،  وصفة  البقدونس لحرق دهون الجسم.

كبسولة النحات الذكية خبيرة التغذية عرض للعيد فقدان الوزن أكلة العيلة

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