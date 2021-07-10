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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| "اقتصادية أبوظبي" تعلن عن تنفيذ مشروع بوابة أبوظبي للتصدير

دائرة التنمية الاقتصادية
دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

حازت 159 شركة محلية في إمارة أبوظبي، حاصلة على شهادة القيمة المحلية ICV ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، على 152 مناقصة، قدمتها 17 جهة حكومية محلية خلال العام 2020، بإجمالي بلغت قيمته حوالي 4.6 مليار درهم.

 

ونقلت وكالة الانباء الاماراتية " وام"،  تقرير مؤشرات أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي للعام 2020، الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وذلك في إطار مبادرات التحفيز التي أصدرتها الدائرة لدعم القطاع الخاص ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غدا  .

 

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وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية ICV، بلغ 3238 شركة حتى نهاية عام 2020، حيث تم تطبيق برنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي" على 1517 مناقصة حكومية بلغت اجمالي قيمتها 24 مليار درهم.

 

وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بأنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات الحكومية لتطبيق البرنامج في مناقصاتها خلال العام الجاري 2021، الأمر الذي يعكس حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز برنامج المحتوى المحلي، وتنفيذ برامجه التشغيلية خلال العام الجاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وأكد  عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أهمية الدور الذي يلعبه برنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي" في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتنمية رأس المال البشري، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ضمن القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نتائج مؤشرات البرنامج الإيجابية تعكس بشكل واضح تنمية مهارات القوى العاملة المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي في الإمارة بالاعتماد على الشركات التي تتبنى التكنولوجيا والابتكار.

 

وقال البلوشي : بفضل التعاون والتنسيق المتكامل مع عدد من شركاء الدائرة الاستراتيجيين في أبوظبي، استطعنا تحقيق الأهداف التشغيلية الخاصة ببرنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي"، والتي حددها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بقراره الصادر في شهر ابريل من العام الماضي بشأن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي.

 

وتتبع المناقصات التي تم إرسائها على مجموعة الشركات الوطنية والمحلية المشتركة في برنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي" 17 جهة وهيئة حكومية في إمارة أبوظبي، شملت بلدية ابوظبي وبلدية الظفرة بإجمالي 42 مناقصة، ومساندة 23 مناقصة وهيئة ابوظبي للدعم الاجتماعي 19 مناقصة، و12 مناقصة لكل من هيئة البيئة أبوظبي، والمؤسسة العامة لحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين، إضافة إلى 20 مناقصة لكل من دائرة الطاقة أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وغيرها من المناقصات الخاصة بمشتريات الجهات الحكومية على مستوى الإمارة.

 

اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إمارة أبوظبي

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