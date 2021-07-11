تمتع بفوائدها المذهلة .. طريقة عمل شوربة جمبري بالكابوريا

شوربة جمبري بالكابوريا، يعشقها الكثير من الرجال والنساء والأطفال، لما تحتويه من مذاق رائع وفيتامينات طبيعية تغنيك عن مكملات التغذية، لذلك تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل شوربة جمبري بالكابوريا.

مقادير شوربة جمبري بالكابوريا

جمبري بالقشر

كابوريا بالعظم

زبدة

فلفل رومي مفروم

بصل أخضر مفروم

ثوم مفروم

كرفس مفروم

كريمة

3 كوب عصير طماطم

مكعب مرق سمك

أعشاب مجففة

ريحان جاف

ورق لورا

ملح وفلفل

عصير ليمون

خل

ماء مغلي

طريقة تحضير شوربة جمبري بالكابوريا

* يرفع الجمبري والكابوريا على النار مع عصير الليمون والخل والماء المغلي والملح ويترك المحتوى حتى يغلي ثم يصفى.

* يشوح الثوم في زبدة على النار مع إضافة الملح والفلفل والبصل الأخضر والفلفل الرومي والكرفس.

* تضاف الأعشاب وورق اللورا والريحان والسي فود والزبدة ثم يضاف المرق.

* يضاف عصير الطماطم والكريمة وتترك حتى تمام التسوية وتقدم.



فوائد السمك

على الرغم من فوائده الكثيرة لصحتك إلا ان الكثيرين يجهلون فائدة تناول السمك ونقدم إليك أبرز فوائد تناوله، وفقا لما عرضه موقع هيلث لاين، خصوصا وأن الأسماك تعتبر مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعد مهمة للغاية لجسمك وعقلك.

إليك فوائد تناول السمك 3 مرات على الأقل فى الأسبوع وفقا لموقع هيلث لاين

1. غنية بأحماض أوميجا 3

يحتوى السمك على نسبة عالية من العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن المختلفة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د ومن المستحسن أن تحصل النساء الحوامل والمرضعات على كمية كافية من أوميجا 3 ولكن تجنب الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.



2. يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

تناول وجبة واحدة على الأقل من الأسماك أسبوعيًا له علاقة بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



3. قد يعزز صحة الدماغ

يرتبط تناول الأسماك بانخفاض التدهور العقلي لدى كبار السن، الأشخاص الذين يأكلون الأسماك بانتظام لديهم قدرة أكبر على التركيز.



4. يحارب الاكتئاب

قد تحارب أحماض أوميجا 3 الدهنية الاكتئاب بمفردها وعند تناولها مع الأدوية المضادة للاكتئاب.



6. مصدر غذائي جيد لفيتامين د

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لفيتامين (د) ، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العظام والجسم.