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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. سعفان ومحافظ سوهاج يطلقان أول تدريب من نوعه في مجال الفندقة

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

يطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم الأحد،  فعاليات أول تدريب مهني من نوعه في مجال الفندقة الشاملة مجانا بصعيد مصر للشباب والفتيات على أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي، بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج.

يأتي ذلك  ضمن المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك"، وذلك نتاج ثمرة التعاون بين وزارة القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بهدف تمكين الشباب وزيادة مهاراتهم مما يمكنهم من الانضمام لسوق العمل ومتطلباته، وذلك بحضور آمال عبد الموجود وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الدولية ، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني والدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية.  

ويقوم بتمويل أنشطة هذه المبادرة برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية بمحافظة الأقصر .

الدورة تضم 20 متدربا من الشباب

وقال الوزير إن الدورة التدريبية الأولى تضم 20 متدربًا من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا من الحاصلين على  مؤهل عالي أو متوسط ، من قرى مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن مدة تدريب الفندقة تستمر ستة أسابيع أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج وأسبوعين عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر.

زيادة فرص العمل في قطاع السياحة

وأوضح وزير القوي العاملة ، أن التعاون مع فندق هيلتون الأقصر لتنفيذ تدريب الفندقة الشاملة يهدف الى زيادة فرص العمل في قطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي توفر وظائف في بعض محافظات الصعيد التي تخدم المدن السياحية مثل الأقصر، وأسوان ، والغردقة ومناطق البحر الأحمر وغيرها. 

تحديث مناهج وطرق التدريب ودمج التكنولوجيا

وأكد محمد سعفان، أن الوزارة  تولي أهمية كبيرة بتطوير مراكز التدريب المهنى، وتحديث مناهج وطرق التدريب ودمج التكنولوجيا بها لمواكبة التحول الرقمي للدولة المصرية،  مشددا علي حرصها على خلق شراكات مع القطاع الخاص في هذا الصدد"، مثمنناً الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي متطلعا لمزيد من الإنجازات لإفادة الشباب وتنمية مهاراتهم.

برنامج الأغذية العالمى يدعم مشروعات القوي العاملة

من جانبها أعربت دراجيتسيا باجفيك ألب  القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر، عن فخرها  بتأييد وزارة القوى العاملة لهذه الأنشطة المخطط لها كمبادرة وطنية جديدة لتعزيز المهارات المهنية للشباب المصري ، فضلا عن  دعم برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية لهذه المبادرة في محافظة الأقصر ، مؤكدة حرص برنامج الأغذية العالمى الدائم على تقديم كل سبل الدعم للبرامج والمشروعات التى تقوم بها الوزارة .

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وزير القوى العاملة محمد سعفان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اطلاق أول تدريب من نوعه في مجال الفندقة مجانا الدورة التدريبية الأولى تضم 20 متدرب ا من الشباب فندق هيلتون الأقصر برنامج الأغذية العالمي

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