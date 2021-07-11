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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم: لقاح سبوتنيك يثبت فاعلية 90% ضد سلالة دلتا.. انفجار قنبلة بنادي ومحاولة تفجير فندق في السودان.. هجوم ضاروخي على القوات الأمريكية في سوريا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

لقاح سبوتنيك الروسي يثبت فعالية 90% للوقاية من سلالة دلتا لفيروس كورونا
قال سيرجي نيتيسوف رئيس مختبر جامعة ولاية نوفوسيبيرسك والعضو المقابل في أكاديمية العلوم الروسية (RAS) إن لقاحات فيروس كورونا الروسية بما في ذلك لقاح سبوتنيك V، توفر حماية كافية ضد سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا.

العصابات تدخل على الخط وحرب شوارع مرتقبة .. من قتل رئيس هايتي؟

قال أحد أقوى زعماء العصابات في هايتي يوم السبت إن رجاله سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج على اغتيال الرئيس جوفينيل مويس ، مهددين بإدخال الدولة الكاريبية الفقيرة في حالة من الفوضى.

الحرب انتهت رسميا.. دولة جديدة تعلن انسحاب قواتها بالكامل من أفغانستان
انتهت اليوم الأحد، رسمياً الحرب الأطول في تاريخ أستراليا، حرب أفغانستان، بانسحاب قوات أستراليا بالكامل من أفغانستان بعد أكثر من 20 عاماً.

تفاصيل الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في سوريا
أفادت تقارير إعلامية سورية بسماع دوي انفجار في مصنع تستخدمه القوات الأمريكية كقاعدة عسكرية، قيل إن سببته قذيفة هاون، اتهمت الحكومة السورية القوات الأمريكية مرارًا بنهب موارد البلاد في الجزء الشرقي الغني بالنفط من سوريا.

تونس.. القبض على مدير عام سابق للأمن الرئاسي للاعتداء جنسياً على مراهق
أفادت وسائل إعلام تونسية بإلقاء القبض على مدير عام سابق للأمن الرئاسي على خلفية اتهامه بمحاولة الاعتداء جنسياً على شاب.

قتلى وجرحى بانقجار قنبلة في نادي رياضي بـ السودان
أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، بتفجير قنبلة استهدفت حشدا من الناس في نادي "الأمير" في حي سلبونا في مدينة بورتسودان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

بعد الهجوم على نادي الأمير.. إحباط عملية تفجير فندق في السودان
أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، بإحباط محاولة تفجير أحد الفنادق في السودان، بعد أقل من ساعة من حادثة انفجار داخل نادي الأمير الرياضي في مدينة بورتسودان الساحلية شرقي السودان.

لقاح سبوتنيك سلالة دلتا السودان سوريا القوات الأمريكية

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