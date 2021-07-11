السعودية تعلن عن إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية أن مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 2021/1442.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية وفقا لصحيفة عكاظ أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 1442/12/4 الموافق 2021/7/14، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 1442/12/15 الموافق 2021/7/25.

وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 1442/12/16 الموافق 2021/7/26

وكانت أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بيانها الرسمي الصادر بقرار رقم ( 146 / هـ ) أن يومَ السبت 10 من شهر يوليه 2021م هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليه 2021م هو أول أيام ذي الحجة.

وفي مصر، أكدت دار الإفتاء، أنه تمت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك كله تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليه 2021م هو أول أيام ذي الحجة 1442هـ، وأن يومَ الاثنين الموافق 19 من شهر يوليه 2021م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ 20 من شهر يوليه 2021م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.