على مساحة 900 م.. إزالة 4 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بدمنهور

إزالة التعديات

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

في نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة كامل غطاس، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة، إزالة 4 حالات تعدي بالمهد بمساحة 900 م٢ بنطاق قرى نديبه وزاوية غزال عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت وشدة خشبية وتشوين وردم.

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( دمنهور - بدر - الدلنجات - حوش عيسى - شبراخيت)، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 2396 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة 3 حالات تعدي المهد بمساحة 1420 م بنطاق قرية دسونس وزاوية غزال بدمنهور عبارة عن ردم حفر وشدات خشبية.

- إزالة حالتى تعدى بمساحة 420 م بنطاق وحدات ام صابر وعمر مكرم بمركز بدر عبارة عن إيقاف أعمال وفك شدات خشبية بدون ترخيص

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 250 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إزالة شدة خشبية بمساحة 206 م بنطاق قرية عزب حوش عيسى.

- إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بمساحة 100 م بكفر السابي بشبراخيت.

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز( كفر الدوار - حوش عيسى - دمنهور )، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 840 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 340 م٢ بنطاق قرية قومبانية بكفر الدوار عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية و سقف خرساني.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 300 م بحوش عيسى عبارة عن مبني من الطوب الأبيض

- إزالة سور مخالف من الطوب الأبيض على مساحة 200 م بقرية زهره البحريه التابعه لقرية الأبعادية بدمنهور.