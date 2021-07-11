السعودية.. الإبعاد 10 سنوات للوافد المخالف للحج «دون تصريح»

أعلنت المديرية العامة للجوازات فى السعودية أن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجاً لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.

وكشفت المديرية وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ أن عقوبة الإبعاد عن المملكة للوافد الذي تم «تبصيمه» ببصمة الحج دون تصريح تبلغ مدتها 10 سنوات، مشيرة إلى أن التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأنه ستتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وذلك بدءاً من تاريخ 1442/11/25 حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.