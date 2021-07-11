امتحانات الثانوية العامة.. حملات نظافة بمحيط اللجان في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة النظافة وازالة اي اشغالات بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة مع المتابعة المستمرة للحالة العامة وازالة اي معوقات.

وفي ذلك الاطار قام مركز ومدينه أبو النمرس برفع المخلفات من طريق ترسا امام مجمع المدارس وطريق بدوى الحداد وطريق هدى شعرواى وطريق مصر أسيوط الزراعى بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ابو النمرس .

كما قام حي الهرم بمتابعه محيط لجان الثانويه العامه حيث تم رفع كفاءه النظافه ورفع كافه الاشغالات والتأكد من عدم وجود تجمعات امام اللجان بالمدارس ومتابعه انتظام سير العمليه الامتحانيه للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازيه للحفاظ علي سلامه الطلاب بمتابعة من السيد تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.

كما قام مركزي العياط وأوسيم بمتابعة سير امتحانات الثانويه العامه لليوم الثاني ورفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس التي يجري بها الامتحانات . بمتابعه من فرج عبد العاطي ومحمود فؤاد رؤساء المراكز المختصه.

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