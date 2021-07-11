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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي : ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بتجريم وتحريم الغش بالامتحانات

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس أن عقوبة أي طالب مسئول عن تصوير امتحانات الثانوية العامة حسب قانون الغش هي حرمانه من الامتحان في حالة الغش أو الشروع فيه أو قيامه بطبع أو نشر أسئلة أو أجوبة من الامتحانات لمدة عامين وتشمل إلغاء امتحان الطالب للدور الأول الحالي وحرمانه من دخول امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالى، ثم حرمانه من دخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، 2021،2022، مع مجازاة الملاحظين.

 

 وأشار عميد تربية إلى أن هناك وسائل متعددة لابد من  تطبيقها لمكافحة الغش في الامتحانات من أهمها:


- تشديد الرقابة لحماية الطلاب ضعاف النفوس من أنفسهم.
- تطبيق الحد القانوني الأدنى للعقوبة في المرة الأولى وتشديدها في حال التكرار لمراعاة الجوانب التربوية للعقوبات.
- تدريب طواقم الملاحظين والمراقبين على منع الغش في الأعمال الامتحانية.
- تشكيل لجنة عليا للإشراف على الامتحانات من الأساتذة من ذوي الخبرة بالأعمال الامتحانية.
- تعميم النشرات والإعلانات التي توضح عقوبة الغش أو الشروع فيه وإعلان ضوابط دخول اللجان الامتحانية بدون الأدوات المثيرة للشبهات كالهاتف المحمول وسماعات البلوتوث .. وغيرها.

- التوعية بحقوق الطالب وواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.
- تطبيق لوائح وقوانين تنظم الأعمال الامتحانية بعناية ودقة.

-الرقابة من الأسرة علي الطلاب للالتزام بالقيم والأخلاق 

وشدد عميد تربية جامعة عين شمس  على تعظيم دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية المختلفة في زيادة الوعي المجتمعي بتجريم وتحريم الغش وضرره على الإنسان والمجتمع على أن يتم ذلك بدون توجيه مباشر قدر الإمكان حتى لا يفقد الهدف منه.

 

الجدير بالذكر  أدى 255 ألف و353 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية"، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة ، من إجمالي عدد 257 ألف و145 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأدى  طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالب/طالبة، وأدى  طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالب/طالبة.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد شوقي على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

الثانوية العامة الشعبة الادبية امتحان مادة اللغة العربية وزير التربية والتعليم عمليات الامتحانات سير عمليات الامتحانات اللغة الإنجليزية مادة مقاييس المفاهيم

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