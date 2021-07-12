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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة الدراسة بجامعة سول الكورية.. عبر هذا الرابط

التعليم العالي
التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى سول بأن الجامعة الكورية المتقدمة للعلوم والتكنولوجيا KAIST والتى تتضمن بحث البرنامج العلمى لتكنولوجيا المعلومات (ITTP) فى (KAIST) عن مرشحين حكوميين ، وهو أحد أفضل برامج المنح الحكومية التى يتم تلقيها لقادة تكنولوجيا المعلومات فى الدول النامية، علمًا بأن فترة التقديم عبر الانترنت ما بين 26 أغسطس 2021- 23 سبتمبر2021، ويتم إرسال المستندات بالبريد حتى 30 سبتمبر2021.

 

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
http://ittp.kaist.ac.kr/html/kr/adm/adm_0203.html

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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وكان قد افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP والتى قد يبلغ عددها مايقرب من 450 منحه .


ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى الموضح بعد :

https://home.iitd.ac.in/
https://admission.examdevils.com/iit-delhi-phd-admission/


وذلك علما بان الإداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.


حتى منتصف الشهر .. الفرصة الأخيرة للتقديم بفصل الربيع معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay.

الجامعات التكنولوجية الجديدة

جدير بالذكر و استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفني، حول الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر.


وأشار التقرير، إلى إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية حتى الآن، والتى بدأت الدراسة بها في العام الدراسى 2019/2020، وبلغت تكلفة المنشآت والتجهيزات بها حوالي مليار جنيه، وهي:

- جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة: تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.


وتشتمل على عدة برامج، هي: (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الغاز والبترول).


- جامعة الدلتا التكنولوجية: تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا. 
وتشمل برامج: (الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).


- جامعة بني سويف التكنولوجية: تضم الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.


وتشتمل على برامج: الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات.


كما تضم الجامعات التكنولوجية قاعات الدراسة والمباني التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وصالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، والعيادة الطبية، ومباني الورش.

 

سول الجامعة الكورية التعليم العالي برامج المنح الحكومية قادة تكنولوجيا المعلومات

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