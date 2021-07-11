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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير السياحة: مصر أرخص بلاد العالم سياحيا وهذا سبب الوضع الحالي

خالد العناني
خالد العناني

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، إنه أسعار السياحة المصرية ليست مرتفعة على الإطلاق، مضيفا أن أسعار السياحة في مصر للسائحين القادمين من الخارج الأرخص بلا شك، ومصر أرخص بلاد العالم سياحيا.


وأضاف خالد العناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أنه سبب عدم ارتفاع نسبة السائحين القادمين من الخارج لمصر خلال الفترة الحالية بالشكل المطلوب يعود عدة أمور ومنا أن نسبة كبيرة من سياحة مصر تأتي من أوروبا الغربية، وللأسف هذه الدولة فرضت إغلاق.


ووفي السياق نفسه أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، أنه تم عمل عروض كبيرة لتنشيط السياحة الداخلية، وتم عمل سعر من قبل شركة مصر للطيران وسعر التذكرة موحد وبـ 2150 جنية رايح جاي لشرم الشيخ.
 

 


فيما طالب الإعلامي عمرو أديب، العمل على تنشيط السياحة الداخلية وخاصة مع استقرار الأوضاع في جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وأضاف عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن معظم دول العالم بدأت في عمل عروض خاصة من أجل تنشيط السياحة وفي مقدمتهم دولة تركيا، لافتا إلى أن هناك منافسة حقيقية وعلى مصر التحرك بعروض لجذب السياحة لها.
وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك منافسة بين شركات السياحة المصرية التي تورد سائحين خارجيا، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بأماكن سياحية رائعة وأقوى.
وتسأل مقدم برنامج على الحكاية، :"إحنا ساكتين على الكلام ده ليه، ومصر عندنا الساحل الشمالي والبحر المتوسط كله والبحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ، وإزاي المنافسة تحدث والسوق المصري بالوضع ده"، مناشدا مصر للطيران تخفيض أسعار تذاكر الطيران وخاص أن سعر تذكر طيران لبنان وتركيا يتساوى مع سعر تذكرة طيران شرم الشيخ.

 

 

خالد العنانى وزير السياحة أسعار السياحة عمرو أديب السياحة والاثار أوروبا الغربية

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