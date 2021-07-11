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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنشيط السياحة..عمرو أديب : إحنا ساكتين ليه.. ونداء لـ مصر للطيران

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

طالب الإعلامي عمرو أديب، بالعمل على تنشيط السياحة الداخلية وخاصة مع استقرار الأوضاع في جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
 

وأضاف عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن معظم دول العالم بدأت في عمل عروض خاصة من أجل تنشيط السياحة وفي مقدمتها دولة تركيا، لافتا إلى أن هناك منافسة حقيقية وعلى مصر التحرك بعروض لجذب السياحة لها.
 

وأكد أن هناك منافسة بين شركات السياحة المصرية التي تورد سائحين خارجيا، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بأماكن سياحية رائعة .
 

وتساءل مقدم برنامج الحكاية، :"إحنا ساكتين على الكلام ده ليه، ومصر عندها الساحل الشمالي والبحر المتوسط كله والبحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ، وإزاي المنافسة تحدث والسوق المصري بالوضع ده"، مناشدا مصر للطيران تخفيض أسعار تذاكر الطيران وخاص أن سعر تذكر طيران لبنان وتركيا يتساوى مع سعر تذكرة طيران شرم الشيخ.

 

تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحة، خطاباً رسمياً من  وزارة السياحة  والآثار يتضمن صورة من قرار  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحى والفندقى من 50% إلى 70% .

 

وأكد عادل المصرى ، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحة ، إيجابية هذا القرار الذى جاء مواكباً لمطالب الغرفة بزيادة نسب الإشغال  بالمطاعم والكافيتريات والحلوانية إلى 75% ، فى ظل الإلتزام الواضح من قبل هذه المنشآت فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وانخفاض نسب المخالفات بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل.

 

وأشار المصرى، إلى أن استجابة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لمطالب الغرف السياحية، يأتى فى إطار الدعم الذى توليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة ـ والإدراك الكامل بمدى أهميته، والعوائد الاقتصادية التى تعود على الدخل القومى المصرى من إيرادات من العملة الصعبة لنشاط صناعة السياحة خاصة فى حالات النمو والازدهار.

 

وثمن  رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحة، التحركات الإيجابية والجهود التى يقوم بها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، وجميع المسئولين بقطاعات الوزارة المختلفة، وكذلك حرص إتحاد الغرف السياحية بكافة تشكيلاته ولجانه ومجلس إدارته برئاسة أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد، فى نقل كل ما يتعرض له القطاع السياحى من أزمات ومشاكل إلى الجهات المعنية للعمل على حلها، والدعم الكبير من قبل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بهيئتها الموقرة برئاسة النائبة نورا على عبد السميع، رئيس لجنة السياحة والطيران ، وإدراجها ومناقشتها لكافة القضايا التى تواجه وتحد من انطلاق القطاع السياحى، ووضع التوصيات والمقترحات والحلول لها ، وطرحها على المسئولين واستجابة عدد كبير منهم لما تصدره اللجنة من قرارات.

 

وأشاد عادل المصرى، بتوقيت إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يواكب انتعاشة سياحية لمصر على المستويين الخارجى والداخلى، ومع بدء الموسم السياحى الصيفى، وعودة السياحة العربية، وازدهار السياحة الداخلية بعد الإنتهاء من موسم الامتحانات.

 

وأعرب رئيس الغرفة  عن أمله فى عودة المطاعم التى أغلقت أبوابها نتيجة لعدم تحقيق نسبة  الإشغال  50% للتوازن بين  حجم إيراداتها ومصروفاتها عند التشغيل، للعمل مرة أخرى  فى ظل إرتفاع النسبة إلى 70% والتى قد تصل إلى التوازن المطلوب بين الإيرادات والمصروفات.

 

وأكد المصرى ، أنه كلما زادت نسب الإشغال والتشغيل، كلما  استعادت وأسقطبت المطاعم والكافيتريات للعمالة والتى تأثرت كل منهما - المنشآت والعاملين   - من  التشغيل بنسبة  50% والتى أجبرت المنشآت على التعامل بنظام الورديات والتبديل بين العاملين للحفاظ على العمالة المدربة الماهرة رغم تحمل هذه المنشآت لأعباء ضخمة من مرتبات ومهايا ومزايا ومصروفات أخرى من أجل استمرارها  دون توقف أو إغلاق.

 

عمرو أديب تنشيط السياحة شركات السياحة برنامج الحكاية فيروس كورونا

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