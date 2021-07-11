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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سماح أنور تروي تفاصيل استغاثتها بالمطافي لإنقاذ قطة.. وتلبية هذه الاستغاثة

سماح أنور
سماح أنور

كشفت الفنانة سماح أنور،  تفاصيل بلاغها لـ قوات المطافي لـ إنقاذ قطة كانت محبوسة أسفل شقتها.

 

وقالت الفنانة سماح أنور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها 90 دقيقة، المذاع على شاشة المحور: "أقوم بتربية القطط منذ 15 عامًا ولاحظت استغاثة قطة بسبب خبرتى في تربيتهم".

 

وتابعت: أسكن في منزل في الدور الرابع وأربي قططاً منذ 15 عاما وعندي أكثر من 40 قطة ولدي هواية وعشق خاص للقطط، متابعة أن القطط اللي في الشارع تيجي عندي في الدور الرابع لتجد مأوى". 
وأكملت : "لقيت قطة تستغيث جامد جدا وعرفت هذا الأمر من نظرتي للقطة من خلال صوتها وذهبت للقطة وجدتها تطلع من بلكونة المنزل المجاور لي في المنزل ولا يوجد أي أحد في هذا المنزل ومغلق تمام والقطة بالداخل".


وأضافت : "الأمر الذي دفعني للقيام بأي محاولة لانقاذ القطة وحاولت انزال طعام لها من خلال البلكونة".
 

واستطردت الفنانة سماح أنور، قائلة، :"اكتشفت أن القطة محبوسة في شقة مغلقة وقمت بإبلاغ المطافي بعد فشلي في إنقاذها "، مشيرة إلى أنها تعرف لغة الحيوانات والقطط وتتحدث إليهم.

وأشارت إلى استجابة قوات المطافي لبلاغها، معقبة :"رجال الإنقاذ تعاملوا معى ولم يتعرفوا على شخصيتى".

 

سماح انور قوات المطافي إنقاذ القطة بسمة وهبة استجابة قوات

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