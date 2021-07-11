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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرحلة مفصلية وبالغة الأهمية.. السعيدي يكشف عن دلالات زيارة سلطان عمان للسعودية

صدى البلد

أكد الدكتور خالد بن سالم بن سعيد السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة العماني السابق، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية  تكتسب أهميتها من عدة أوجه كونها أول زيارة خارجية منذ توليه مقاليد الحكم وبالتأكيد إختيار المملكة لتكون المحظة الاولى يدل على أهمية ومكانة السعودية لدى قادة عمان وعمق العلاقة .

 

وأشار "السعيدي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،  الى أن أول زيارة رسمية لجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه كانت أيضا للمملكة العربية السعودية مطلع عام 1971م ومن حيث التوقيت فإن الزيارة تكتسب أهميتها كونها تأتي في مرحلة مفصلية وبالغة الأهمية نظراً لما تمر به المنطقة والعالم من تحولات جوهرية ليس فقط في البعد الاقتصادي وما ترتب من آثار سلبية لانخفاظ أسعار النفط لأكثر من سبع سنوات متتالية وجائحة كورونا وما يشهد العالم من تجاذبات سياسية بين الشرق والغرب وتنازع على مراكز القوى .

 

ولفت "السعيدي"، إلى أنه على المستوى الثنائي فإن تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية هدف مشترك تسعى القيادة الحكيمة في المملكة وعمان للارتقاء بها لتحقيق التكامل بما يخدم أهداف وتطلعات الشعبين، كما إن كلا البلدين لديهما رؤية اقتصادية طموحة يسعيان لتحقيقها خلال السنوات القادمة وكلا البلدين يدركان المزايا التي يتمتع بها كل منهما وأهمية ذلك في الاستفادة المتبادلة من تلك المزايا لتحقيق تلك الروئ.

السلطان هيثم بن طارق المملكة العربية السعودية

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