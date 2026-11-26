أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الخميس، أن حرس الحدود الروسي سيغادر أرمينيا خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سينهي مهامه في البلاد بالكامل.

وقال باشينيان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة يريفان، إن بلاده تقدر جهود حرس الحدود الروسي الذي تولى حماية حدود أرمينيا خلال الفترة الماضية، لكنه يرى أن الوقت قد حان لتتولى بلاده المسؤولية الكاملة عن حدودها خلال السنوات المقبلة.

وبموجب اتفاق أُبرم عام 1992، يتولى أفراد من جهاز حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني، حماية الحدود الأرمينية مع تركيا وإيران.

ويأتي قرار الانسحاب في ظل تراجع العلاقات بين أرمينيا وموسكو، إذ علقت يريفان مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا في فبراير 2024، متهمة المنظمة بعدم الوفاء بالتزاماتها الأمنية خلال التصعيد مع أذربيجان في عامي 2021 و2022.

ورغم أن أرمينيا لم تنسحب رسميا من المنظمة، فإن باشينيان قال إن مصالح بلاده في استمرار عضويتها لم تعد قائمة، كما شكك في سبتمبر الماضي في أهمية استمرار الوجود العسكري الروسي في أرمينيا، معتبرا أن القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 في مدينة جومري ليست حيوية لأمن بلاده.