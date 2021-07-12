عبد الجليل : حذرت اللاعبين من الاستهتار أمام الأهلي

قال محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة أنه حذر اللاعبين من الفرحة أمام الأهلي، مشيرا إلى أنهم ظهورا بشكل جيد في الشوط الأول للإلتزام بالتعليمات الفنية، ثم حدث تراجع بعدما لعب كل لاعب من أفكاره الخاصة في الشوط الثاني.

وأضاف عبد الجليل في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" بعد الخسار من الأهلي 4-1 في الدوري: "تقدمنا على الأهلي ثم استمرينا في التعادل لمدة ساعة، واعتقد أن الهدف الثاني أتى من خطأ من لاعب ناشئ لا أرغب في تحميله مسئولية الهزيمة أمام فريق كبير مثل الأهلي".

وتابع: "لا استطيع أن أقول أن الفريق بلا خبرات فنحن نمتلك لاعبين بحجم باسم مرسي وهشام محمد لكني أخبرت اللاعبين ألا يفرحوا أمام الأهلي ولا يرتكبوا أخطاء".

وأضاف :"كنا نلعب في الشوط الأول بشكل جيد، ثم في الشوط الثاني كان هناك تراجع في الأداء، وهذا الأمر حدث منذ مباراة وادي دجلة الماضية".

وواصل: "التبديلات التي تمت في المباراة بناء على الأداء وهناك عناصر أرهقت مثل شميلس بيكلي وكانا بحاجة إلى عناصر تستطيع الظهور بأداء بدني أفضل".

واختتم قائلًا :"عندما لعبنا في الشوط الأول بالطريقة التي شرحتها للاعبين قبل المباراة أدينا بشكل جيد، لكن في الشوط الثاني كان كل لاعب يلعب من أفكاره، وهذه آفة اللاعب المصري".

نتيجة مباراة الأهلي والمقاصة

فاز الأهلي على مضيفه مصر للمقاصة بنتيجة 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 لدوري WE المصري، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية المسابقة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر لكن لحامل اللقب 4 مباريات مؤجلة.

وفي الجانب الأخر، استمر مصر للمقاصة بنفس رصيده 37 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وبهذه المباراة يكون الأهلي قد خاض أخر مباراة محلية قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظرة السبت المقبل أمام كايرز تشيفز الجنوب إفريقي.