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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تسجل 595 وفاة جديدة بكورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت الصحة البرازيلية، تسجيل 20937 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و595 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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سلالات جديدة .. تحذير صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

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منظمة الصحة العالمية تكشف علاقة التهاب القلب بـ لقاحات كورونا


وذكرت الوزارة أنها رصدت 595 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1205 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 533488 شخصا، بنسبة عند مستوى 2.8%.

ومن ناحية أخرى، أكدت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، أن انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" لا يتباطئ، مشيرة إلى احتمال ظهور سلالات جديدة منه، في ظل ارتفاع نسب الإصابات بمتحور "دلتا".

وقالت كبيرة العلماء في الصحة العالمية خلال مقابلة مع وكالة "بلومبيرج" إنه مع انتشار "متغير دلتا ارتفعت الإصابات المسجلة بالفيروس في معظم مناطق العالم"، معتبرة أن ذلك "دليل واضح على أن الوباء لم يتباطأ بعد".

وأوضحت سواميناثان أنه من المُبكر الحديث عن انتهاء جائحة كورونا، مشددة على أهمية رفع معدلات التطعيم والتنازل عن أحكام الملكية الفكرية فيما يتعلق باللقاحات.

وأشارت المسؤولة في الصحة العالمية إلى أن غالبية دول العالم تواجه نقصا في المعدات الطبية خاصة أنابيب الأكسجين، في حين تعاني المستشفيات نقصا في الأسرة، كما تقل مستويات التطعيم في كثير من البلدان.

وبشأن إمكانية ظهور سلالات جديدة من كورونا، قالت سواميناثان "نعم يمكن ذلك.. لاحظنا ظهور طفرات في متحوري ألفا ودلتا ومن الممكن أن تكون لها تأثيرات خطيرة ومقاومة أو تؤثر على فاعلية اللقاحات".

واعتبرت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية متحور "دلتا" هو السبب الرئيسي لارتفاع العدوى، موضحة أن شخص واحد مصاب بمتحور "دلتا" يمكنه نقل العدوى إلى 8 أشخاص.

وقالت إن تباطؤ معدلات التطعيم عالمياً وتخفيف بعض الدول إجراءات السلامة مثل ارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي يأتي أيضا ضمن أسباب عدم تباطؤ معدلات الإصابة بالفيروس عالميا.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ارتداء الكمامات كوفيد19 كورونا في البرازيل

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