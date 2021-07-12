بدون دقيق.. 3 دقائق لعمل كيكة في الميكرويف

إذا كنت تشتهي شيئًا حلوًا ولكنك تود أن تبدأ عطلة نهاية الأسبوع بشكل صحي ، فلا يوجد شيء أفضل من الاعتماد على كيكة المج أو كيكة الميكرويف.

تسلط وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على حب الناس للخبز ، وإذا كنت تبحث عن حلوى سهلة التحضير ، فإن كيك الاكواب او ما يعرف بـكيكة المج.

شاركت بوجا مخيجا ، أخصائية التغذية ، مؤخرًا وصفة كعكة نباتية لذيذة الوصفة لا تحتوي على دقيق أو منتجات ألبان.

.

2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو 2

ملعقة كبيرة لوز

1/4 ملعقة صغيرة - بيكينج بودر

1/4 ملعقة كبيرة ملح

2 معلقة زبدة لوز 2 ملعقة

بطاطا حلوة متوسطة المسلوقة 2

ملعقة كبيرة زبادي جوز الهند

رقائق الشوكولاتة

طريقة

* خذ كوب أضف مسحوق الكاكاو ودقيق اللوز ومسحوق الخبز والملح وزبدة اللوز

* الآن خذ حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم مسلوقة ، اهرسها وأضفها إلى الكوب مع المكونات الأخرى.

* يضاف زبادي جوز الهند إلى الكوب ويخلط جيدا.

* تضاف رقائق الشوكولاتة إلى الخليط.

* ضعيها في الميكروويف لمدة 3 دقائق.

سيكون جاهز للتقديم