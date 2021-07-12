عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون دقيق.. 3 دقائق لعمل كيكة في الميكرويف

صدى البلد

إذا كنت تشتهي شيئًا حلوًا ولكنك تود أن تبدأ عطلة نهاية الأسبوع بشكل صحي ، فلا يوجد شيء أفضل من الاعتماد على كيكة المج أو كيكة الميكرويف.

 

 تسلط وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على حب الناس للخبز ، وإذا كنت تبحث عن حلوى سهلة التحضير ، فإن كيك الاكواب او ما يعرف بـكيكة المج. 

 

شاركت بوجا مخيجا ، أخصائية التغذية ، مؤخرًا وصفة كعكة نباتية لذيذة  الوصفة لا تحتوي على دقيق أو منتجات ألبان. 

.

 

2 ملعقة كبيرة  مسحوق كاكاو 2
ملعقة كبيرة  لوز
1/4 ملعقة صغيرة - بيكينج بودر
1/4 ملعقة كبيرة ملح 

2 معلقة زبدة لوز 2 ملعقة
بطاطا حلوة متوسطة المسلوقة 2
ملعقة كبيرة  زبادي جوز الهند
رقائق الشوكولاتة

طريقة عمل كيك شوكولاتة بالكريمة مع الشيف نورهان ميشيل

طريقة عمل كيك موس الشوكولاتة

طريقة

* خذ كوب أضف مسحوق الكاكاو ودقيق اللوز ومسحوق الخبز والملح وزبدة اللوز 
* الآن خذ حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم مسلوقة ، اهرسها وأضفها إلى الكوب مع المكونات الأخرى.
* يضاف زبادي جوز الهند إلى الكوب ويخلط جيدا.
* تضاف رقائق الشوكولاتة إلى الخليط.
* ضعيها في الميكروويف لمدة 3 دقائق.

سيكون جاهز للتقديم 

كعكة دقيق اللو الميكروويف كيكة المج كيك الاكواب

ترشيحاتنا

في عيدهما.. كنيسة الرسولين بطرس وبولس تستعد ليوم ميلادها

شكري يشارك في إفطار عمل مع نظرائه في بروكسل ويناقش التعاون الثنائي

فضل صوم العشر الأوائل من ذي الحجة

مدافع المقاصة يكشف سر احتفاله بهدفه أمام الأهلي

الشريف يهدي وزيرة الهجرة مفتاح الإسكندرية ومكرم تمنحه درع "إحياء الجذور"

شعراوي: 19,8 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: ماتدخلوش اللجان بالموبايل

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ