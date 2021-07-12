بدون دقيق.. 3 دقائق لعمل كيكة في الميكرويف

إذا كنت تشتهي شيئًا حلوًا ولكنك تود أن تبدأ عطلة نهاية الأسبوع بشكل صحي ، فلا يوجد شيء أفضل من الاعتماد على كيكة المج أو كيكة الميكرويف.
تسلط وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على حب الناس للخبز ، وإذا كنت تبحث عن حلوى سهلة التحضير ، فإن كيك الاكواب او ما يعرف بـكيكة المج.
شاركت بوجا مخيجا ، أخصائية التغذية ، مؤخرًا وصفة كعكة نباتية لذيذة الوصفة لا تحتوي على دقيق أو منتجات ألبان.
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2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو 2
ملعقة كبيرة لوز
1/4 ملعقة صغيرة - بيكينج بودر
1/4 ملعقة كبيرة ملح
2 معلقة زبدة لوز 2 ملعقة
بطاطا حلوة متوسطة المسلوقة 2
ملعقة كبيرة زبادي جوز الهند
رقائق الشوكولاتة
طريقة
* خذ كوب أضف مسحوق الكاكاو ودقيق اللوز ومسحوق الخبز والملح وزبدة اللوز
* الآن خذ حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم مسلوقة ، اهرسها وأضفها إلى الكوب مع المكونات الأخرى.
* يضاف زبادي جوز الهند إلى الكوب ويخلط جيدا.
* تضاف رقائق الشوكولاتة إلى الخليط.
* ضعيها في الميكروويف لمدة 3 دقائق.
سيكون جاهز للتقديم