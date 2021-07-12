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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحة الذكورة يكشف أسباب فشل العلاقة الزوجية ..فيديو

الدكتور ياسين الفقى،
الدكتور ياسين الفقى، استشاري جراحة الذكورة

قال الدكتور ياسين الفقى، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن فشل العلاقة الزوجية من جانب الزوج تنتج عن عدم قدرة الأخير من القيام بها بشكل يسمح برضا زوجته، وإذا تكرر هذا الأمر فإن هناك مشكلة ولابد من حلها.

وأضاف ياسين الفقي، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه فى حالة فشل الزوج فى العلاقة الزوجية بشكل عابر ولمرة واحدة فإنه يكون نتيجة الإجهاد أو خلافات مع زوجته.

وتابع استشاري جراحة الذكورة أن المشاكل النفسية قد تتسبب في حدوث اضطرابات في هرمونات الذكورة، موضحا أن أدوية الضغط والتدخين والمكيفات من أهم أسباب المشاكل وفشل العلاقة الزوجية.

وأشار ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة إلى أن مرض السكر من أكثر الأمراض التي تتسبب في حدوث خلل هرموني لدى الرجال، منوها إلى أن مريض السكر يجب أن ينتبه ويتابع المرض باستمرار حتى لا يتسبب في حدوث أي مشاكل.

ونوه استشاري جراحة الذكورة على أن أسباب فشل العلاقة الزوجية بين الأزواج تتطلب جلوس الزوج والزوجة معا، ومحاولة فهم المشاكل بينهما، وسؤال الزوج عن تناوله أى علاجات للضغط أو التدخين، وإذا ما كان يعاني من مرض مزمن، لافتا إلى أن مرض السكر يسبب مشاكل للزوج فى إتمام علاقته الزوجية، وكذلك إصابته بمرض السمنة.

وأكد ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة، أن التدخين يدمر الخصوبة عند الرجال ويسرع إصابتهم بأمراض خطيرة، وذلك وفقاً لـ دراسة سويدية جديدة.

الدراسة السويدية الجديدة:

 

بينت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أوبسالا أن المدخنين الذكور أكثر عرضة لفقد كروموسوم الذكورة (واي) بثلاث مرات من غير المدخنين، ما يقود إلى إصابة الرجال بأنواع كثيرة من السرطان، وهو ما ينجم عنه وفيات بمعدلات غير متكافئة، مقارنة بالنساء .

وتوصل الباحثون في هذه الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية "ساينس" العلمية، إلى أن الكروموسوم (واي)، الذي يلعب دوراً مهماً في تحديد الجنس وإنتاج الحيوانات المنوية، يختفي من خلايا الدم عند المدخنين، بشكل أكبر ممن لم يدخنون مطلقاً أو أقلعوا عن التدخين .

ولأن الكروموسوم (واي) يوجد لدى الرجال فقط، فإن نتيجة الدراسة تطرح إجابة محتملة للسبب، في أن التدخين من العوامل المؤدية إلى خطر ارتفاع إصابة الرجال بالسرطان، مقارنة بالنساء .

استشاري جراحة الذكورة فشل العلاقة الزوجية المشاكل النفسية هرمونات الذكورة مرض السكر التدخين

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