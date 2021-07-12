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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملات النظافة العامة وصيانة أعمدة الإنارة بالمنيا

إزالة التعديات والإشغالات
إزالة التعديات والإشغالات بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، ومتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بحي وسط وجنوب المركز وبقرية بني عامر، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة لرفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بحي شمال المركز، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال تسوية وتمهيد للطرق بحي جنوب المركز، كما تم رفع تراكمات القمامة بقريتي بني خالد ومنقطين.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة حيث تم تنظيم حملة نظافة وإشغالات بحي غرب وجنوب وبقري صفط الخمار دماريس ونزلة حسين وطوخ الخيل، بالإضافة لإيقاف حالتي بناء مخالف وعشوائي بدون ترخيص بحى غرب المدينة، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، وتم تنفيذ اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، حيث تم اصلاح 20 كشاف بامتداد طريق قري ماقوسه والمطاهرة وبني محمد سلطان و بني احمد الشرقية.

 

المنيا منظومة النظافة محافظ المنيا مركز مطاى المشروعات حملة نظافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللواء اسامة القاضي رفع كفاءة منظومة النظافة

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