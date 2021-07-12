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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لجذب المشترين.. BMW السعودية تطلق عروض مميزة داخل المملكة

بى ام دبليو BMW
بى ام دبليو BMW

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الألمانية الفاخرة بي أم دبليو BMW ، داخل سوق المملكة العربية السعودية ، عن تقديم عدد من العروض المميزة لأسعار طرازات المختلفة من العلامة التجارية الشهيرة.  

 

وقالت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وكيل مجموعة BMW في المملكة العربية السعودية، ان عروض الاسعار المميزة تستمر من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2021، بالإضافة الى الاستفادة من باقة صيانة BMW الشاملة، والصالحة لمدة تصل إلى 3 سنوات أو 200,000 كم (أيهما يأتي أولاً).

 

الأسعار المميزة للطرازات 

 

وكشف وكيل BMW ، عن الأسعار المميزة لعروضه على المركبات داخل المملكة العربية السعودية :

- طراز BMW 120i Hatch M Sport Package، موديل 2021 بسعر 192,300 ريال .

- طراز BMW 218i Gran Coupe M Sport Plus، موديل 2021 بسعر 185,700 ريال .

 

و تشمل أسعار السيارات المميزة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الإدارية ، بالإضافة الى باقة خدمة BMW الشاملة، والصالحة لمدة تصل إلى 3 سنوات أو 60،000 كيلومتر أيهما يأتي أولاً .

 

- طراز BMW 840i Gran Coupe M Sport Package، موديل 2021 مقابل 465,800 ريال .

- طراز BMW X5 40i xLine، موديل 2022 مقابل 376,500 ريال .

- طراز BMW X7 40i Design Pure Excellence Plus، موديل 2022 مقابل 446,400 ريال .

 

تشمل أسعار السيارات المميزة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من باقة خدمة BMW شاملة نفقات الصيانة لمدة 3 سنوات/60,000 كم ونفقات الإصلاح لمدة 3 سنوات/200,000 كم أيهما يأتي أولاً .

 

وقال مارك نوتكين، المدير الإداري لمجموعة BMW في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات: "تسعى شركة محمد يوسف ناغي للسيارات باستمرار إلى التفوق على التوقعات من خلال تقديم مزايا رائعة على مجموعة طرازات BMW، وهذا ما يضمن أن تكون رحلة الشراء مريحة وممتعة قدر الإمكان لكل عميل " .

 

وأضاف: "نحن على ثقة من أن العروض على أسعار السيارات المدفوعة نقداً ستلقى استحسان مشتري السيارات في المملكة، وبالتأكيد هذا هو الوقت الأفضل لامتلاك سيارة متميزة من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات".

BMW المملكة العربية السعودية بي إم دبليو السعودية عروض شراء

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