أستاذ اقتصاديات صحة: مصر الأولى إفريقيا في إنتاج وتصدير الدواء.. فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر انضمت لاتفاقية AMA الإفريقية لتشجيع توطين صناعة الدواء محليا، من أجل تنسيق خطوط الإنتاج بين الدول المصدرة والمستوردة للدواء في إفريقيا.

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن القارة الإفريقية بها مشكلة في تداول الأدوية بأسعار مختلفة من دولة إلى أخري وليس هناك سياسة محددة للقارة بالكامل، لافتا إلى أن انتاج القارة الإفريقية للدواء لا يتجاوز 1% من سوق الدواء العالمي.

وأوضح عنان، أن مصر هي الدولة رقم واحد في إفريقيا لإنتاج وتصدير الدواء، مؤكدا أن مصر لديها اتفاقيات متعددة مع مختلف شركات تصنيع اللقاح وهذا مهم جدا لأننا لا نعرف ماذا يخفي المستقبل، كما أن مصر مسجل بها 5 أنواع من اللقاحات.

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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن سلالة “دلتا” من كورونا سريعة الانتشار، مؤكدا أنه انتشر بطريقة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية أن 50% من الإصابات موجودة في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هناك آلاف الإصابات حدثت، ولكن اللقاحات المعتمدة من المنظمة فعالة ضد متغير دلتا.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن اللقاحات تعمل على الحماية من الوفيات ، والحد من الإصابات.

لم تظهر حالة واحدة لسلالة دلتا في مصر حتى الآن



قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر كانت مشتركة مع التحالف الدولي لتوزيع عدد اللقاحات كوفاكس، حيث انه كان من المفترض ان يورد لمصر فى الربع الأول من عام 2021 40 مليون جرعة، وهذا لم يحدث، وحدث لدول العالم جميعها.



وأضاف "عنان" ، انه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة أنه يجب توطين صناعة لقاحات كورونا من أجل عدم سيطرة دول لدول أخرى، موضحا أن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط كله وأفريقيا تقوم بتصنيع او إعادة تصنيع اللقاحات.

وتابع انه فى خلال أربعة أشهر تم نقل التكنولوجيا الطبية وتم التصنيع بالفعل، حيث أنه اقتصاديا له مردود على الدولة لتقليل الوباء، لافتا إلى أن جميع اللقاحات الموجودة حتي الأن تقي الشخص من الإصابات الحادة والوفيات من كل السلالات الخاصة بكورونا.

وأشار إلى أنه لايوجد وفيات بسلالة دلتا بكورونا للأشخاص التى أخذت اللقاحات، متابعا أنه لايوجد أى حالة لهذا المتحور ظهرت بمصر، حيث أنه حتي فى حالة وجوده اللقاح يقي من تلك السلالات.



وفي سياق أخر، في الوقت الذي يخشى العالم فيه من سلالة دلتا المتحورة ، ظهرت متحور جديد لكورونا اسمه سلالة إبسيلون، في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أنها أقوى وأخطر من متحور دلتا الأخير حيث تثير سلالة إبسيلون قلق العلماء لتفوقها من حيث الخطورة على متحور دلتا الذي انتشر بشكل واسع النطاق وأقلق العالم بأسره.