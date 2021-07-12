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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعرف علي إجراءات الاستفادة من علاج ضمور العضلات.. اللجنة العليا ترد

ضمور العضلات
ضمور العضلات

قال الدكتور هاني طاهر عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات بالصحة، إنه هناك 24 مركزا طبيا بالجمهورية تابعين لوزارة الصحة والسكان لاستقبال المصابين بمرض الضمور العضلي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي فى مصر.

 

وأضاف هاني طاهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء اليوم الاثنين، أنه يتم تقديم الطفل لهذه المراكز ويتم عمل تحاليل في هذه المراكز، متابعا أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال وكله بالمجان.

 

وتابع الدكتور هاني طاهر عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات، أنه تم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة وطرق تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها، لافتا إلى أنه يتم عمل كل الفحوصات في المراكز لتحديد كل التفاصيل المطلوبة لكي يتم العلاج.


وأكملت أنه يجري إحصاء كامل لكل الحالات وسيتم وضع أولويات حسب الحالة بعد التقييم ويتم التواصل مع كل شركات الدواء لتوفير العلاج.

 

فيما قالت ناجية علي فهمي مديرة وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن وزارة الصحة تعمل الآن علي كيفية الكشف المبكر للأطفال لأن كل ما كان العلاج مبكرا تكون نتيجة الشفاء ايجابيه، لافتة انه سيتم عمل ٢٤ عيادة علي مستوى الجمهورية لتشخيص أمراض ضمور العضلات.

 

وتابعت مدير وحدة أمراض العضلات، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي فضائية CBC ،أنه سيكون هناك تعاون كامل بين جامعة عين شمس ووزارة الصحة وسيتم تسجيل المرضي وحرصهم والتحليل الجيني لهم مجانا ، معقبة أنها الحملة تستهدف أطفال أصحاب ضمور العضلات الشوكي من صفار السن ثم سيتم تحديد أنواع الضمور.

 

وأضافت مديرة وحدة أمراض العضلات، أنه كان هناك تأخير فى تشخيص الحالات وعدم قدرة الأهالي من معرفة الطبيب المختص وكان ذلك نتيجته مضاعفات سلبية ، موضحة أن الأهالي كان بيضطروا لعمل التحاليل الجينية علي نفقتهم الخاصة.

 

وأوضحت ناجية علي فهمي، أن المبادرة تعمل علي علاج الأطفال وتشخيصهم سريعا حتى يتمكنوا من العلاج بسهولة ويمارسوا حياتهم الطبيعية .
 

هاني طاهر ضمور العضلات الصحة والسكان رشا مصطفى الخط الساخن شركات الدواء

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