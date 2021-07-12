كفالة 20ألف جنيه.. إخلاء سبيل فتاة التيك توك ريناد عماد

قررت المحكمة الإقتصادية إخلاء سبيل فتاة التيك توك منة الله عماد والشهيرة بـ ريناد عماد، بكفالة 20 ألف جنيه.

كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بمعاقبة ريناد عماد، فتاة التيك توك، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة ريناد عماد ارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، والاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة ريناد عماد، يوم 30 يونيو العام الماضي، بمنطقة الدقي، بعد حضورها حفل افتتاح كافيه يمتكله نجل مطرب شعبي شهير، وتم اقتيادها لمباحث الآداب.

وتمت مواجهة ريناد عماد بالفيديوهات الخاصة بها والصور المنشورة، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وتمت إحالة ريناد عماد للنيابة العامة للتحقيق.