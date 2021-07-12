شكرًا مصر .. رسالة فناني تونس إلى الرئيس السيسي

هند صبرى : أحس بالفخر

درة : شكرًا لمصر العظيمة العزيزة

صابر الرباعى : نحن كعرب مالنا إلا بعض في المحن

حرص عدد كبير من النجوم التونسيين على توجيه الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى بعد دعم تونس فى محنتها الأخيرة.

ونرصد فى التقرير التالى رسائل النجوم التونسيين إلى مصر والرئيس السيسى.

هند صبرى

قالت هند صبري خلال مقطع فيديو عبر انستجرام : "رسالة حب وشكر وتقدير وامتنان لجمهورية مصر العربية، وشعبها وحكومتها وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرًا على إرسالكم البارحة طائرتين مليئتين بالمستلزمات الطبية إلى الجمهورية التونسية وشعب تونس".

وأضافت هند صبري: "أنا كمواطنة تونسية مصرية، أحس بالفخر، مفيش فرق بيننا، لأن إيدنا في إيد بعض، ظهرنا في ظهر بعض، على الحلوة والمرة، وإن شاء الله نبقى دايمًا على الحلوة، وأشكر الشعب المصرى على مؤازرته للشعب التونسى، وأشكر الحكومة والقيادة المصرية على احساسها بالمسئولية تجاه شعب شقيق ودولة شقيقة".

وتابعت هند صبرى: "أنا عايشة هنا في مصر بقالى كتير وعارفة وبحس وبلمس حب المصريين كل يوم لتونس، والنهاردة الشعب التونسى كله لمس هذا الحب، وتونس بتمر بجائحة وهتعدى على خير إن شاء الله".

درة

وقالت درة عبر فيسبوك : "شكرًا لمصر العظيمة العزيزة على دعمها لبلدي الحبيبة تونس وشكرًا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلادنا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، أتمنى من كل قلبي أن تنتهي هذه الأزمة قريبًا والله يحفظ شعب البلدين ويديم الأخوة والمحبّة بيننا".

درة

لطفى بوشناق

قدم الفنان لطفي بوشناق، التحية إلى الشعب المصري، بعد إرسال مساعدات طبية إلى تونس لمواجهة فيروس كورونا، قائلا إن هذا ليس غريبا على مصر الحبيبة.

وأضاف بوشناق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر دائما ما تقدم المساعدة في أوقات الشدة، مؤكدا أن ماقامت به سيشهد له التاريخ، وستبقي مصر غالية وعزيزة وفوق رأسنا.

صابر الرباعى

وقال صابر الرباعي عبر تويتر : “لما نشوف حجم التضامن والهبة من مختلف البلدان العربية بدون استثناء وعلى سبيل المثال لا الحصر: مصر، السعودية، ليبيا، الجزائر، الإمارات العربية و…ومثلهم كثير للوقوف مع تونس، أقول اننا نحن كعرب مالنا إلا بعض في المحن ومن إيماننا بالله وبرُسله نتوحد ونتضامن، فشكرا لكم وجازاكم الله خيرا”.

لما نشوف حجم التضامن والهبة من مختلف البلدان العربية بدون استثناء وعلى سبيل المثال لا الحصر:مصر،السعودية،ليبيا، الجزائر،الإمارات العربيةو…ومثلهم كثير للوقوف مع تونس،أقول اننا نحن كعرب مالنا إلا بعض في المحن ومن إيماننا بالله وبرُسله نتوحد ونتضامن، فشكرا لكم وجازاكم الله خيرا. pic.twitter.com/QbwM3lNXFB — صابر الرباعي (@rebaisaber) July 11, 2021

لطيفة

وقالت لطيفة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : «شكرا لمصر الحبيبة مصر الأم، وشكرا لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساعدة بلدي تونس في هذه الظروف الصحية الصعبة.. تحيا مصر».