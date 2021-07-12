عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكرًا مصر .. رسالة فناني تونس إلى الرئيس السيسي

هند صبرى ودرة
هند صبرى ودرة

هند صبرى : أحس بالفخر

درة : شكرًا لمصر العظيمة العزيزة 

صابر الرباعى : نحن كعرب مالنا إلا بعض في المحن

 

حرص عدد كبير من النجوم التونسيين على توجيه الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى بعد دعم تونس فى محنتها الأخيرة. 

ونرصد فى التقرير التالى رسائل النجوم التونسيين إلى مصر والرئيس السيسى. 

هند صبرى 

قالت هند صبري خلال مقطع فيديو عبر انستجرام : "رسالة حب وشكر وتقدير وامتنان لجمهورية مصر العربية، وشعبها وحكومتها وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرًا على إرسالكم البارحة طائرتين مليئتين بالمستلزمات الطبية إلى الجمهورية التونسية وشعب تونس".

وأضافت هند صبري: "أنا كمواطنة تونسية مصرية، أحس بالفخر، مفيش فرق بيننا، لأن إيدنا في إيد بعض، ظهرنا في ظهر بعض، على الحلوة والمرة، وإن شاء الله نبقى دايمًا على الحلوة، وأشكر الشعب المصرى على مؤازرته للشعب التونسى، وأشكر الحكومة والقيادة المصرية على احساسها بالمسئولية تجاه شعب شقيق ودولة شقيقة".

وتابعت هند صبرى: "أنا عايشة هنا في مصر بقالى كتير وعارفة وبحس وبلمس حب المصريين كل يوم لتونس، والنهاردة الشعب التونسى كله لمس هذا الحب، وتونس بتمر بجائحة وهتعدى على خير إن شاء الله".

درة 

وقالت درة عبر فيسبوك : "شكرًا لمصر العظيمة العزيزة على دعمها لبلدي الحبيبة تونس وشكرًا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلادنا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، أتمنى من كل قلبي أن تنتهي هذه الأزمة قريبًا والله يحفظ شعب البلدين ويديم الأخوة والمحبّة بيننا".

درة 

لطفى بوشناق 

قدم  الفنان لطفي بوشناق، التحية إلى الشعب المصري، بعد إرسال مساعدات طبية إلى تونس لمواجهة فيروس كورونا، قائلا إن هذا ليس غريبا على مصر الحبيبة.

وأضاف بوشناق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر دائما ما تقدم المساعدة في أوقات الشدة، مؤكدا أن ماقامت به سيشهد له التاريخ، وستبقي مصر غالية وعزيزة وفوق رأسنا.

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

صابر الرباعى 

وقال صابر الرباعي عبر تويتر : “لما نشوف حجم التضامن والهبة من مختلف البلدان العربية بدون استثناء وعلى سبيل المثال لا الحصر: مصر، السعودية، ليبيا، الجزائر، الإمارات العربية و…ومثلهم كثير للوقوف مع تونس، أقول اننا نحن كعرب مالنا إلا بعض في المحن ومن إيماننا بالله وبرُسله نتوحد ونتضامن، فشكرا لكم وجازاكم الله خيرا”.

لطيفة 

وقالت لطيفة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : «شكرا لمصر الحبيبة مصر الأم، وشكرا لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساعدة بلدي تونس في هذه الظروف الصحية الصعبة.. تحيا مصر».

فنانو تونس هند صبري الرئيس عبد الفتاح السيسي تونس درة

موضوعات متعلقة

درة توجه رسالة إلى الرئيس السيسي .. تفاصيل

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

على غرار فيلم نادى الرجال السرى.. ميار الببلاوى تعلن عن برنامجها الجديد

صابر الرباعي : نحن كعرب مالنا إلا بعض في المحن

ترشيحاتنا

عضو بالبرلمان.. انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

سد النهضة ورسالة السيسي.. أبرز محاور لقاء شكري ورئيس المجلس الأوروبي| صور

عندما طارد حسن يوسف "السندريلا" بسيارته.. اعرف القصة | صور

أول ظهور لـ محمد صلاح من تدريبات ليفربول فى معسكر النمسا.. شاهد

رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع سنام الإيطالية

بعد الخسارة الأوروبية.. "ليلة سوداء" مرت علي نساء إنجلترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا .. الزمالك يرفض خوض لقاء أسوان في نصف نهائي الكأس

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرار عاجل من الولايات المتحدة بشأن لقاح فيروس كورونا

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

خالد الغندور يهاجم الإعلام الرياضي بسبب محمد شريف

الإعدام لمتهمين بقتل "شهيد لقمة العيش" في العاشر من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ