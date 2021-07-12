هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

نشرت الفنانة التونسية هند صبري تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام توجه فيه رسالة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.

وقالت هند صبري خلال مقطع فيديو : "رسالة حب وشكر وتقدير وامتنان لجمهورية مصر العربية، وشعبها وحكومتها وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرًا على إرسالكم البارحة طائرتين مليئتين بالمستلزمات الطبية إلى الجمهورية التونسية وشعب تونس".

وأضافت هند صبري: "أنا كمواطنة تونسية مصرية، أحس بالفخر، مفيش فرق بيننا، لأن إيدنا في إيد بعض، ظهرنا في ظهر بعض، على الحلوة والمرة، وإن شاء الله نبقى دايمًا على الحلوة، وأشكر الشعب المصرى على مؤازرته للشعب التونسى، وأشكر الحكومة والقيادة المصرية على احساسها بالمسئولية تجاه شعب شقيق ودولة شقيقة".

وتابعت هند صبرى: "أنا عايشة هنا في مصر بقالى كتير وعارفة وبحس وبلمس حب المصريين كل يوم لتونس، والنهاردة الشعب التونسى كله لمس هذا الحب، وتونس بتمر بجائحة وهتعدى على خير إن شاء الله".

مسلسل هجمة مرتدة

وشاركت هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وقرر صناع مسلسل "هجمة مرتدة " ان يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول، وكتب في نهاية تتر الجزء الأول ؛ إلى اللقاء في" هجمة مرتدة 2" من ملف المخابرات

وعلي جانب آخر كشفت الفنانة هند صبري كواليس تحضيرها لمسلسل البحث عن علا وحقيقة كون العمل جزء ثان من مسلسل "عايزة أتجوز".

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد": أحضر لـ"البحث عن علا" وهو ليس جزءا ثانيا من مسلسل عايزة أتجوز، صحيح نقدم نفس الشخصية، لكن نتحدث كيف غيرتها السنين، مثلما تغيرنا جميعا، والعمل مسلسل اجتماعي بامتياز نحاول من خلال شخصية علا رصد تغييرات اجتماعية، يمكن أن تكون طرأت في الـ10 سنوات الأخيرة، وبقدر خوفي من المجازفة متحمسة جدًا للعمل.

وتنتظر هند صبري عرض فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته النجم كريم عبد العزيز وأحمد عز كل وسيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.