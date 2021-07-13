نبات الرتم ينمو في بطون الأودية ومجاري السيول بوسط سيناء

تشتهر مناطق شمال سيناء بنمو النباتات والاعشاب الطبية المتنوعة خاصة في وسط سيناء ويأتي ضمن هذه النباتات الطبية .



وتعدد شجرة الرتم والتى تنمو بكثرة فى الصحراء وتجدها فى بطون الأودية ومجارى السيول في سيناء، شجيرة رشيقة متساقطة الأوراق ذات فروع رفيعة متدلية ؛ يمكن أن يصل طولها إلي مترين أو ثلاثة أمتار.

ويتواجد الرتم فى جزر الكناري ، في مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​- جنوب إيطاليا ، المغرب ، الجزائر ، تونس ، ليبيا ، مصر خاصة مناطق سيناء ، الأردن ، لبنان .. حيث ينمو الرتم في المناطق القاحلة في البحر الأبيض المتوسط ​​ويمكنه البقاء في المناطق التي يبلغ متوسط ​​هطول الأمطار السنوي فيها حوالي 100 ملم.



يتم حصاد النبات من البرية للاستخدام المحلي كدواء ومصدر للوقود، ويباع أحيانًا في الأسواق المحلية كعشب طبي، و يُزرع أحيانًا كزينة ، خاصة في مناخات البحر الأبيض المتوسط،.

والحيوانات لا تتغذى على الرتم عدا الإبل التى تقبل على أكله . ويستخدم البدو فروع النبات الجافة كحطب حيث يتميز بناره الصافية ورائحته المميزة .



وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات الطبية، ان دراسات مختلفة اظهرت أن جميع الأنواع في الجنس لها خصائص طبية متشابهة جدًا.



حيث أن النبات لديه مجموعة من الأنشطة البيولوجية ، بما في ذلك الأنشطة المضادة للبكتيريا ومضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة ومضادات التكاثر ومضادات القرحة والفيروسات وأنشطة حماية الكبد.

ويستخدم النبات طارد للديدان ، مطهر ، مسهل ، مسكن ، وتُسحق الأوراق والسيقان الصغيرة وتُخلط بالعسل وتُعطى عن طريق الفم كمقيئ ويستخدم في علاج آلام المعدة والروماتيزم والتهاب الكبد ، كما تُستخدم الأوراق والسيقان كغسيل ، لعلاج الكسور والحروق وآلام المفاصل .

ويمكن أن يساعد تسريب الأوراق والزهور في حدوث الإجهاض ، يجب استخدام هذا بحذر شديد لأنه قد يؤدي إلى التسمم.

وتستخدم أوراق الشجر والزهور خارجياً في التئام جروح الختان وكمطهر للجروح والعضات ، يستخدم مغلي النبات كتدليك لعلاج الحكة والجرب والطفح الجلدي ،و تُستخدم الجذور في التبخير ،كما تستخدم الثمار والبذور في علاج مرض السكري.



وقال حسن سلامه الباحث في التراث السيناوي، أن الرتم من الأشجار المهمة والمعروفة في سيناء شجرة ..الرتم..وهي تتحمل العطش وتعيش ف المناطق الجبلية والصحراوية ويستخدمها البدو كعلاج للإنسان والحيوان وتستخدم لعلاج الابل ايضا .وهي من الأشجار المعمرة وليست موسمية وتتحمل قلة الامطار وتنبت في المناطق الحارة اتخذها البدو قديما للعلاج ولا يتم تقليمها حفاظا عليها من الانقراض في بعض المناطق.