أحمد موسى يفضح عنصرية الإنجليز عقب خسارة يورو 2020

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن العنصرية الانجليزية عقب خسارة انجلترا يورو 2020.



فيما كشف الناقد الرياضي وليد الحديدي، تفاصيل الأحداث العنصرية التي حدثت في المملكة المتحدة بعد خسارة نهائي أوروبا 2020.



وقال وليد الحديدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك عنصرية حقيقية في انجلترا ضد لاعبي المنتخب الانجليزي، مضيفا أن وسائل الإعلام الإنجليزية في صدمة حدث من عنصرية تجاه 3 لاعبين من المنتخب من قبل الجماهير.



وتابع الناقد الرياضي وليد الحديدي، أنه تم اقتحام ملعب نهائي يورو 2020 بين انجلترا وايطاليا، لافتا إلى أن النجم العالمي محمد صلاح تعرض لعنصرية من قبل الجماهير الانجليزية.



وأكمل الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن كل نجوم كرة القدم في العالم أضاعوا ضربات جزء.



فيما فتح الإعلامي أحمد موسى النار على جماهير منتخب انجلترا عقب العنصرية الكبيرة المقامة ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي أصحاب البشرة السوداء.

فيما كشف الناقد الرياضي وليد الحديدي، تفاصيل الأحداث العنصرية التي وقعت في المملكة المتحدة بعد خسارة نهائي أوروبا 2020.



وقال وليد الحديدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك عنصرية حقيقية في إنجلترا ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي، مضيفا أن وسائل الإعلام الإنجليزية في صدمة نتيجة ما حدث من عنصرية تجاه 3 لاعبين من المنتخب من قبل الجماهير.



وتابع الناقد الرياضي وليد الحديدي، أنه تم اقتحام ملعب نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وايطاليا، لافتا إلى أن النجم العالمي محمد صلاح تعرض للعنصرية من قبل الجماهير الانجليزية.



وأكمل الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن كل نجوم كرة القدم في العالم أضاعوا ضربات جزاء.



فيما فتح الإعلامي أحمد موسى، النار على جماهير منتخب إنجلترا عقب العنصرية الكبيرة المقامة ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي أصحاب البشرة السوداء.

أعلن موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، إزالة أكثر من 1000 تغريدة عنصرية، استهدفت عدد من لاعبي منتخب إنجلترا، عقب خسارة الفريق نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح 3-2.

وقال متحدث باسم "تويتر"، إن الشركة أزالت أكثر من 1000 تغريدة وعلقت عددًا من الحسابات بشكل دائم، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أدان صباح اليوم الاثنين، الإساءات العنصرية التي تعرض لها ثلاثي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا، لإساءات عنصرية من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الفشل في إحراز ركلات الترجيح أمام إيطاليا، في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا، يستنكر فيه الإساءات العنصرية التي تعرض لها ثلاثي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا، مطالبًا الشرطة بملاحقة المسئولين عن هذه الإساءات وفرض أشد العقوبات الممكنة على أي شخص يثبت تورطه.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإساءات العنصرية، وقال في تغريدة على حسابه بمموقع "تويتر": "فريق إنجلترا يستحق الإشادة به كأبطال، وليس للإساءة العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف جونسون: "يجب على المسؤولين عن هذا الانتهاك المروع أن يخجلوا من أنفسهم".

كما انضم دوق كامبريدج الأمير ويليام، اليوم الاثنين، إلى منتقدي الإساءة العنصرية، قائلا: "لقد شعرت بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي إنجلترا بعد مباراة الليلة الماضية".

وأضاف: "من غير المقبول تمامًا أن يتحمل اللاعبون هذا السلوك البغيض.. يجب أن يتوقف الآن ويجب محاسبة جميع المتورطين".

فيما قالت شرطة العاصمة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "نحن على علم بعدد من التعليقات المسيئة والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة للاعبي كرة القدم بعد نهائي يورو 2020".

وأكدت "هذا الانتهاك غير مقبول على الإطلاق، ولن يتم التسامح معه وسيتم التحقيق فيه".