نشأت الديهي: روسيا تمارس برجماتية وقحة وعنيفة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزيرة الدفاع الإثيوبية أعلنت توقيع اتفاقية تعاون عسكرية مع روسيا لتعزيز قدرات الجيش الإثيوبي، ووجهت الشكر لروسيا على مواقفها الداعمة لإثيوبيا في جميع المحافل.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن روسيا ليست ضد مصر لكنها ليست معها، مشددًا على أن روسيا لها مصالح في إثيوبيا وتبحث فقط عن مصالحها وتمارس برجماتية وقحة وعنيفة، وفكرة الدولة الحليف لا بد أن ننساها، فالعالم لا يرى حلفاء، فالتحالف يكون للمصالح فقط وليس للحب والكراهية.



وتابع، أنه لا بد أن نغير ثوابتنا في علاقتنا الدولية فلا صداقات ولا عداوة وإنما هناك مصالح، مشددًا على أننا نشهد زواج مصالح بين روسيا وإثيوبيا وهذا ليس عيبًا، معتبرًا أن قضية السد الإثيوبي كاشفة لما يحدث تحت السطح، لافتًا إلى أن المناكفات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وصلت لإثيوبيا، وهناك سيجال أمريكي روسي على الملعب الإثيوبي، فهناك دعم روسي لأبي أحمد، وهناك رفض أمريكي لما يحدث بإقليم التيجراي.