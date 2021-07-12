شاومينج ينشر إجابات امتحان فرنساوي الثانوية العامة 2021 لطلاب علمي

نشرت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إجابات امتحان الفرنساوي 2021 الذي أداه اليوم طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية .

و قد أدى 392 ألف و863 طالب/طالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومنها امتحان الفرنساوي 2021 من إجمالى 393 ألف و883 طالب وطالبة، في اليوم الثالث من امتحانات الثانوية العامة 2021 ، داخل 2201 لجنة ثانوية عامة على مستوى الجمهورية.

وأعرب طلاب القسم العلمي بـ الثانوية العامة عن سعادتهم لسهولة امتحان الفرنساوي 2021 ، حيث أكد معظم طلاب الثانوية العامة ان أسئلة امتحان الفرنساوي 2021 جاءت مباشرة والامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وأنهم تمكنوا من حل الاسئلة بعد ساعة ونصف من بدء الامتحان.

وأضاف طلاب الثانوية العامة 2021 ، أن سهولة امتحان الفرنساوي 2021 ، عوضت كثيرا من صعوبة امتحان اللغة العربية ورفعت معنوياتهم على التركيز و الاستعداد لامتحان الرياضيات الاربعاء المقبل و الكمياء يوم السبت.

وحرص الدكتور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

6 حالات نشر امتحان و17 حالة غش في لجان الثانوية العامة اليوم

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة بلاغات من لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 23 حالة غش مقسمين كالتالي:

(أ) عدد 6 حالات نشر الامتحان علي الإنترنت وهم:

- الطالب "ع.ا.م" بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته تابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "م.ر.ك" بإدارة الفشن بمحافظة بنى سويف نظرًا لحيازته جهاز التابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ع.ا.ش" بإدارة طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالبة "أ.ص.ر" بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "م. أ. أ" بإدارة أسيوط بمحافظة أسيوط نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهم:

17 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت وحيازة سماعة بلوتوث وسماعة عادية والدخول علي التليجرام وتابلت من خارج المنظومة بمحافظات (بنى سويف - محافظة الشرقية - محافظة المنيا - محافظة الإسماعيلية - محافظة الجيزة - محافظة أسوان - محافظة المنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.