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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على طفلة حديثة الولادة بالخصوص فى القليوبية

طفل رضيع
طفل رضيع

عثر أهالى مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية على طفلة حديثة الولادة ملقاه خلف بوابة أحد المنازل وتحرر محضر بالواقعة وجارى فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى امرت بإيداع الطفلة فى أحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ بعثور أهالي مدينة الخصوص على رضيعة حديثة الولادة، خلف بوابة أحد المنازل.  
وانتقلت على الفور قوات الامن وبفحص الطفلة تبين أنها كانت بعمر ساعة تقريبا وعلها أثار دماء الولادة جرى نقلها للمستشفى وجارى فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة التي تم العثور علي الطفلة بها للوصول إلى ملابسات الواقعة وحرر محضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
من ناحية اخرى أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة فى القليوبية بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد في منطقة بهتيم بدائرة القسم ، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها. 
تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن سرقة 3 أشخاص لصندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.
وتبين قيام المتهمين بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من مسجد بشارع 8 بمنطقة أرض عبدالكريم ناصر ببهتيم بشبرا الخيمة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وهما ميكانيكي ونجار مسلح وطالب مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالي وإنفاقه على متطلباتهم الشخصية وتحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.
‏كما  قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية بمعاقبة عامل في مصنع كرتون بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفل بالقوة وتحت تهديد السلاح.
وأكدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها برئاسة المستشار أحمد عبد القادر بريقع وعضوية المستشارين أحمد محمد عوض ومجدى نبيل نصر الله في حيثيات حكمها أن المتهم ويدعى "م. ع. ع." 19 سنة عامل بمصنع كرتون ارتكب جريمة هتك عرض طفل بالقوة والتهديد بأن قام باقتياد الطفل بالقوة إلى محل الواقعة، وذلك تحت تهديد سلاح أبيض مطواة محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهم وبغير ترخيص سلاحاً أبيض مطواة أداة الجريمة.
وتعود الواقعة إلى تلقي مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل "م. ط. م." 12 سنة باتهام عامل بمصنع كرتون بهتك عرض الطفل بالقوة وتحت تهديد السلاح.
وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى محل البلاغ وجرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة وأدلى باعترافات تفصيلية حولها وجرى إحالة الطفل للطب الشرعي الذى أكد تعرض الطفل لهتك العرض وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

القليوبية التواصل الاجتماعي مدير أمن القليوبية النيابة العامة الطب الشرعى محكمة جنايات بنها

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