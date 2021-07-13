ضبط هواتف محمولة وسجائر إلكترونية مهربة مع راكب في مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وإكسسواراتها وكمية من السجائر الإلكترونية ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب فلسطيني قادم من الإمارات .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء تستحق سداد رسوم جمركية؛ أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفي الصاوي مأمور الفحص؛ فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تشكيل لجنة من لجنة من هيثم احمد عبد الحكم تحت إشراف إبراهيم حسن فتبين وجود ٣٠٠ عبوة ماسكرا و١٩٢ كريم أساس و٢١٦ كونسيلر و١٢ تليفون ايفون ١٢ و١٠ تليفون ايفون ١٢ برو و٢٩ تليفون ايفون ١٢ برو ماكس و١٦ تليفون ايفون ١١ و ٥ تليفون جلاكسي و٦ ساعه ايوتش و٨ قلم ايفون و٣ ايربود برو و١٢٠٠ سيجارة الكترونية بإجمالي ١٩٩٧ قطعة .

وقرر مصطفى السيد مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 99 لسنة 2021، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .