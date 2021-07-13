بطل العالم فى الكيك بوكسينج: والدى بطل ملاكمة و يشجعنا على الرياضة

قال العقيد محمد عبده أبو ستيت، أحد رجال القوات المسلحة وبطل العالم في الكيك بوكسينج، إنه بدأ الرياضة منذ 6 سنوات، والده كان بطل ملاكمة ويشجعهم على الرياضة والاستمرار فيها، منوهاً إلى أنه لابد من تحديد أهدافك وعدم اليأس أمام أى عقبات ومشاكل تقابلك.

وأضاف بطل العالم فى الكيك بوكسينج، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن البطولات الرياضية ليست مستحيلة، قائلاً:" إحنا المصريين كويسين أوى .. محتاجين فرصة صغيرة لنظهر مدى قدرتنا أمام العالم في الخارج".

وقى سياق آخر، قال العقيد محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج، إن البطولة الآسيوية التي شارك بها المنتخب المصري، كانت من أقوى البطولات، وبالرغم من قوة المنافسين إلا أنهم استطاعوا حصد المركز الثالث في البطولة، موضحا أنه حصل على المركز الأول بالإضافة إلى كأس أفضل لاعب في البطولة.

وأضاف: حدثت لي إصابة في الدور قبل النهائي من البطولة إلا أنني استطعت أن أتخطاها، وأحصل على الميدالية الذهبية في البطولة.. شاركت في بطولة العالم الثانية وأنا في السنة الخامسة من الكلية، وبعدها أصبحت معيدة".



وتابع خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي": القوات المسلحة كانت تعطيني دائما الدفع والتشجيع من أجل الحصول على البطولات"، لافتا إلى أن البطولة العربية بالجزائر كانت من أصعب البطولات التي خاضها في تاريخه.

وأردف: حدث لي قطع في الرباط الصليبي في الأدوار التمهيدية بالإضافة إلى حدوث إصابة وصلت إلى ارتجاج في المخ، ولكن استعنت ببعض الأدوية، كما أن زوجتي كان لها فضل كبير في تخطي الإصابة.

قال العقيد محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج، إن البطولة الآسيوية التي شارك بها المنتخب المصري، كانت من أقوى البطولات، وبالرغم من قوة المنافسين إلا أنهم استطاعوا حصد المركز الثالث في البطولة، موضحا أنه حصل على المركز الأول بالإضافة إلى كأس أفضل لاعب في البطولة.

وأضاف: حدثت لي إصابة في الدور قبل النهائي من البطولة إلا أنني استطعت أن أتخطاها، وأحصل على الميدالية الذهبية في البطولة.. شاركت في بطولة العالم الثانية وأنا في السنة الخامسة من الكلية، وبعدها أصبحت معيدا".



وتابع خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي": القوات المسلحة كانت تعطيني دائما الدفع والتشجيع من أجل الحصول على البطولات"، لافتا إلى أن البطولة العربية بالجزائر كانت من أصعب البطولات التي خاضها في تاريخه.

وأردف: حدث لي قطع في الرباط الصليبي في الأدوار التمهيدية بالإضافة إلى حدوث إصابة وصلت إلى ارتجاج في المخ، ولكن استعنت ببعض الأدوية، كما أن زوجتي كان لها فضل كبير في تخطي الإصابة.

