ارتياح للفرنساوي وشكاوى من الألماني فى امتحانات الثانوية بالقليوبية

أعرب طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية في القليوبية الذين أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم عن سعادتهم بمستوي امتحان اللغة الفرنسية الذي جاء سهلا ومباشرا ودون أي تعقيدات مؤكدين ان الامتحان أسهل من امتحان الشعبة العلمية رغم ان فيه بعض التكات البسيطة.

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فيما عبر طلاب الشعبة الذين أدوا امتحان اللغة الألمانية عن استيائهم من مستوي الامتحان حيث اكدوا انه صعب وطويل ولم يحلوا مثله من قبل رغم انهم قاموا بحل الكثير من نماذج الامتحانات في الفترة الأخيرة ولكن الامتحان جاء مفاجئا له ومستوي الصعوبة كبيرة وانه اكثر صعوبة من امتحان امس الذي جاء لطلاب العلمي.



وقال طلاب اللغة الألمانية ان القطعة جاءت طويلة وسؤال المواقف كان به عدة مشكلات وصعب ولكن أسئلة القواعد كانت في متناول البعض حيث تمكن الطلاب من حلها.



كشف مصدر بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في القليوبية، غياب 56 طالبا في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة وذلك من إجمالي 19239 ألف طالب بالشعبة الأدبية ادوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة .



من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.



أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومُراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 14 طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.



ابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية ، بحضور سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021 م، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك للتأكد من بدء للامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفوري مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.