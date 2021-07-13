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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عالجت 840 حالة

جامعة سوهاج تطلق قوافلها البيطرية فى قريتين بالمنشأة والمراغة

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قوافلها البيطرية المجانية لعلاج الحيوانات والدواجن بقريتي الخنانسة بمركز المنشاه، واقصاص بمركز المراغة، حيث تم فحص وعلاج ٨٤٠ حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات و١٣٠ حالة من الطيور.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص علي تنظيم هذه القوافل لتقديم الخدمات العلاجية البيطرية بصورة مستمرة للقري الأكثر احتياجاََ، مضيفاً أن هذه القوافل المجانية تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياه كريمة)، للقري الأكثر إحتياجًا.

وقال الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أنه خلال القافلتين تم علاج وفحص عدد من الحالات المرضية التي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة.

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جاء ذلك إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، مضيفاً أنه تم تشخيص علاج حالات مختلفة من الطيور  ممثلة لحظائر وعشش في البيوت، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلتين عدد من أعضاء التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية، إضافة إلى أن هذه القوافل لها دور هام في التدريب العملي للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل البيطري بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

سوهاج قافلة بيطرية المنشاة ابقار جامعه

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