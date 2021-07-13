تبطين الترع بمنشية النوبة جنوب الأقصر

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر ورئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة بصري النوبي يوسف، ومسئول ري الطود بهندسة ري الأقصر سعدي حسين مدني، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بقرية منشية النوبة للترعة العالية بطول ٤ كليو متر تقريبا، والتي تم تنفيذ ٣٠٠ متر من تبطينها، كما يجري العمل على تنفيذ الترعة الواطية بطول ٤ كيلو متر تقريبا.

ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، تبطين وتأهيل ترعة جانبية الحوشة الكليو 6 من الفم حتى نهاية الترعة بطول 7.775 كيلو متر بداية من الندافين حتى خلف كوبري نجع الجسور، مؤكدا الالتزام بتنفيذ المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال الجارية وضبط الجودة وزيادة معدلات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر والشركات المنفذة للمشروع.



كما تابع رزق، أعمال رفع كفاءة الكهرباء بقرية منشية النوبة، حيث تم تركيب 32 عامود بنجع العرب بطريق الترعة العالية وطريق النوبيين ونجع ابو الحمد ونجع ابو سيدنا بالتنسيق مع هندسة كهرباء العديسات والطود ، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.



اختتم رئيس مركز ومدينة الطود جولته بمتابعة الاعمال النهائية لاستكمال تطوير الجانب الشرقي لترعة الكلابية بطول 140 متر شمال كوبري مدخل مدينة الطود وإظهارها بالمظهر اللائق أمام زائريها وحفاظا على المظهر العام والارتقاء بالمظهر الجمالي لمدخل مدينة الطود، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.

اجتماع تنسيقي لمحور شمال الأقصر

ومن جانب آخر عقد اليوم العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنه غرب الأقصر، اجتماع تنسيقي بخصوص (محور شمال الأقصر) من ناحية البرالغربي وحضر العميد باسم وليم مدير مشاريع محاور النيل بالهيئة الهندسية، والرائد علي محمد والنقيب محمد وجيه من الهيئه الهندسية، ومهندسي شركة حسن علام بالطرق والكباري، وحجازى النحاس نائب رئيس مجلس المدينة، ومديري الادارات والمرافق الخدمية بغرب الأقصر بمركز القرنة.



وتمت المعاينة الفعلية وتحديد مناطق العمل لمعرفة المتعارضات وتذليل المعوقات وتم بالفعل عمل جثات استكشافيه للتربة بمعرفة الشركة المنفذة وجاري استكمال باقي الأعمال.



وذلك فى إطار توجيهات المستشار محافظ الأقصر مصطفي الهم لمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات القومية.

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