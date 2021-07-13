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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بمنشأة أبو عمر

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة منشأة ابو عمر بمركز الحسينية لمتابعة المشروعات المنفذة ضمن برنامج حياة كريمة.

 

تابع المحافظ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي منشأه أبو عمر والذي يضم محطة معالجة صرف صحي بطاقة استيعابية 10 /15 الف م3/اليوم ومحطة رفع صرف صحي بتكلفة 150 مليون جنيه  وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي المدينة.

 

وخلال تفقد المحافظ للمشروع برفقه أهالي مدينه منشأة أبو عمر تبين حاجه المدينه والقرى التابعه لها لاعمال توسعات لمحطة الصرف الصحي ليقدم المواطن الحاج أحمد الدبيكي وولده على  تبرعا بقطعه أرض لتوسعة المحطة ولخدمة قرية منشأة الدبيكي والقري المجاورة لها.

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 حرص محافظ الشرقية علي تفقد قطعة الأرض  التي تم التبرع بها وأثني المحافظ علي اللمسة الطيبة التي قدمها المواطن وولده  بتبرعهما بقطعه الارض اللازمه لاقامه مشروع توسعه  المحطه عليها لتوصيل مشروع صرف صحي أمن  سليم للمناطق والقري المحرومة  ، مشيدا بدور المجتمع المدني ورجال الخير الذين يقدمون كافه أوجه الدعم والمساندة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تقوم بها الدوله لتحقيق حياه افضل للمواطن.

 

 وفي سياق متصل قدم المهندس المسئول عن تنفيذ الأعمال  شرحاً عن مراحل التنفيذ مشيرا الي انه تم بدء تنفيذ المشروع في يناير 2018 حيث وصلت نسبة التنفيذ الكلية الي 41 % ومن المقرر الانتهاء من كافة الاعمال ودخول المشروع الخدمة نهاية عام 2022 وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

 

شدد محافظ الشرقية علي رئيس مدينة منشأه ابو عمر بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال بالمشروع لتذليل أي عقبات قد تعترض التنفيذ طبقا للجدول الزمني المحدد.

 

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و السيد العبيدى رئيس مدينه منشأه أبو عمر وسامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.

الشرقية مياة الشرب برنامج مشروعات أعمال

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