محافظ الشرقية يستقبل مستشار وزيرة التضامن لتعزيز أوجه التعاون

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وبرنامج فرصة وصلاح الرشيدي، ممثلاً عن منظمة العمل الدولية وأحمد غفران مدير عمليات برنامج فرصة، والدكتورة هدي جلال يسي رئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، ورئيسة اتحاد المستثمرات العرب؛ لبحث وتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من البرنامج ليعود بالنفع والفائدة على المستحقين من أبناء المحافظة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية .

أكد المحافظ على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم برامج الرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا من خلال تقديم معاش تكافل وكرامة والمعاشات الضمانية والمنح الدراسية الشهرية بالإضافة إلى تقديم مشروعات لتنمية المجتمع يستفيد منها النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بمنحهن الدعم المادي والتدريب والتوجيه، وكذلك ما تقدمه من مشروعات لتدريب المرأة الريفية على المهارات الحياتية لكي تصبح أكثر وعيا ومهارة وتساهم في خدمة مجتمعها.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي أن برنامج فرصة والذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار (ابدأ واحنا معاك) يُعد أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي حيث يهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والإستقلال الإقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول علي وظيفة أو تأسيس مشروعات إنتاجية ناجحة لتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية بالإضافة إلى توفير قروض ميسره لتوليد فرص عمل للمرأة وتوفير فرص عمل بالمناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين فضلا عن تطوير قدرات ومهارات الافراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية .

وأضاف أن الأفراد المستفيدة من البرنامج هم ( الأفراد والحالات المرفوضة والتي تم حذفها من برنامج تكافل وكرامة – ذوي الإعاقة من الباحثين عن فرص العمل من الأسر الفقيرة – المرأة والشباب المستفيدين حالياً من برنامج تكافل وكرامة لافتاً إلى أن البرنامج يقدم خدمات التدريب التوظيف لدى الغير وتوفير المساعدة في الحصول علي القروض متناهية الصغر وتوفير أدوات الإنتاج واصول المشروع وتوفير التدريب علي بدء مشروع متناهي الصغر.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هدي جلال يس رئيسة جمعية سيدات الاعمال للتنمية ورئيسة اتحاد المستثمرات العرب إلي أهمية إطلاق مثل هذه البرامج التنموية والخدمية والتي تستهدف الفئات الأقل دخلاً لتمكينها إقتصادياً وإجتماعياً وتأتي في إطار تعزيز أطر التعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي والجهات المعنية لتحقيق الاستفادة منه باعتباره برنامج يساعد علي دخول الفئات المهمشة الي سوق العمل وتحقيق حياه كريمة لهم.

وأشاد محافظ الشرقية ببرنامج فرصة والذي يستهدف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر إستقلالية والخروج من فئة متلقى المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصادي المحلي والوطني، مؤكدا أن المحافظة قامت بتوفير كافة اوجه الدعم والرعاية لإقامة المؤتمر التعريفي لبرنامج فرصة تحت شعار " من الدعم النقدي الي الاستقلالية المالية " بمشاركة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الاعمال ( شركاء التنمية بالمحافظة ) للاستفادة من البرنامج وتوصيلة الي الفئات المستحقة.

000برنامج التضامن فرصه