مانشستر يونايتد يتواصل مع ريال مدريد لضم فاران

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامًا رسميًا بضم رافاييل فارن من ريال مدريد الإسباني.

وبحسب الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “ سكاي سبورتس” فأن مانشستر يونايتد تواصل بشكل رسمي مع ريال مدريد من أجل بحث إمكانية ضمه.

وأشار رومانو أن الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب ليست أزمة لـ مانشستر يونايتد، وأنهم ينتظرون موقف النادي من فكرة بيع اللاعب، من أجل التقدم لعرض رسمي لضم اللاعب.

وتشير التقارير الصحفية أن ريال مدريد يقدر قيمة بيع فاران بـ 70 مليون يورو، مع تبقي موسم وحيد على نهاية عقده.

يذكر أن سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد رحل عن الميرنجي بنهاية عقده، لينضم لباريس سان جيرمان الفرنسي مجانًا.