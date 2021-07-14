هنادي مهنى تدعم زوجها بحضور العرض الأول لفيلم العارف

شاركت الفنانة هنادي مهنى، مقطع فيديو من حضورها العرض الأول لفيلم "العارف"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت برفقة زوجها، وكتبت: “من العرض الأول لفيلم العارف.. مبروك ليك حبيبي ولكل من شارك في العمل”.

وعلق عدد كبير من جمهورها على جمال طلتها، لافتين الانتباه الى خسارتها للوزن الملحوظة بشكل كبير.

يذكر أن، فيلم العارف من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

الفيلم من إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجلا ومن تأليف محمد سيد بشير، وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا .

وحرص على الحضور أبطال فيلم العارف، بجانب مجموعة من النجوم منهم محمد عطية، ومحمد أنور، وكريم فهمي، وأحمد فهيم، هنادي مهنا وزوجها.

ومن المقرر إقامة عرض خاص لفيلم العارف بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أيضًا نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحتل أحمد عز مكانة كبيرة وشهرة مميزة في الإمارات.