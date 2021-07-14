بالأسود الأنيق.. هدى الأتربي تبهر متابعيها بأنوثتها

نشرت الفنانة هدى الأتربي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بالظهور بـ زي كلاسيكي أسود، بتوب كاب وبنطال أنيق، وأضافت لمسات جمالية بلوك ميك أب ملائم، واكسسوارات ذهبية.

وخطفت أنظار جمهورها بطلتها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: جميلة - منورة الدنيا - بنحبك أوي.

وشاركت الفنانة هدى الإتربي، بفيلم ماما حامل الذي تقوم ببطولته مع الفنانة ليلى علوي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، حمدي المرغني، ومحمد سلام.

وحقق فيلم ماما حامل إيرادات بلغت قيمتها 205 ألف و204 جنيه السبت الماضي، وذلك بعد عرضه منذ أسبوع تقريبا ليحتل المركز الثاني فى قائمة أفضل إيرادات ضمن أفلام عيد الفطر.

ويناقش فيلم ماما حامل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية، بطريقة كوميدية.