وزير الدفاع البريطاني: سنعمل مع طالبان حال وصولها للسلطة في أفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بريطانيا ستعمل مع حركة طالبان؛ حال مشاركتها في الحكومة الأفغانية.

وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة "ديلي تليجراف"، كانت الحكومة البريطانية ستتواصل معها؛ شريطة التزامها بمعايير دولية محددة".

وحذر وزير الدفاع البريطاني من أن بلاده ستعيد النظر في أي علاقة مع حركة طالبان إذا "تصرفت بشكل يتعارض بقوة مع حقوق الإنسان"، وفقا لوكالة "رويترز".

وخلال المقابلة، بدا أن “والاس” يدرك أن احتمال عمل بريطانيا مع طالبان سيثير الجدل، موضحا "ما تريده طالبان بشدة؛ هو الاعتراف الدولي.. إنها بحاجة لتمويل ودعم لبناء الدولة".

وتابع ”عليك أن تكون شريكا في السلام وإلا ستخاطر بفرض العزلة على نفسك. العزلة أوصلتهم إلى ما كانوا عليه في المرة الأخيرة".

وناشد الوزير البريطاني، حركة طالبان، والرئيس الأفغاني أشرف غني، العمل معا لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد عقود من الصراع.

وجاءت تصريحات والاس في ظل تقدم حركة طالبان للسيطرة على الأراضي الأفغانية، عقب انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان.

وقال مسؤولون من طالبان الأسبوع الماضي إن الحركة تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان، ما أثار مخاوف من مدى جاهزية القوات الحكومية لحماية البلاد.