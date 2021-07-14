أشد من دلتا.. الصحة العالمية تُحذر من متحور جديد لكورونا

أصبح العالم معتادًا على أخبار المتغيرات الجديدة بعد مرور أكثر من 18 شهرًا على انتشار وباء Covid-19 للفيروس حتى الآن ، لا سيما تلك التي حلت ، واحدة تلو الأخرى ، محل الإصدارات السابقة من المرض.

كانت بعض طفرات الفيروس ، مثل متغير ألفا ومتغير دلتا، المكتشفة أولاً في المملكة المتحدة والهند ، على التوالي، أكثر قابلية للانتقال من التكرارات السابقة للفيروس واستمرت في الهيمنة على مستوى العالم كلما ظهر نوع جديد من فيروس كورونا ، يراقب العلماء ذلك عن كثب.

بينما لا يزال العالم يتصارع مع الانتشار السريع لمتغير دلتا ، الذي اغتصب سلالة ألفا من حيث القابلية للانتقال وإمكانية التسبب في دخول المستشفى للأشخاص غير الملقحين ، هناك الآن متغير جديد يراقبه الخبراء: متغير لامدا.

إليك ما نعرفه (ولا نعرفه) عنه:

ما هو متغير لامدا؟



ينتشر متغير لامدا ، أو “C.37” كما تم تحديد النسب ، بسرعة في أمريكا الجنوبية ، لا سيما في بيرو حيث يرجع تاريخ أقدم العينات الموثقة من الفيروس إلى أغسطس 2020.

ومع ذلك ، فقد تم تصنيفها على أنها ”متغير من الاهتمام” من قبل منظمة الصحة العالمية في 14 يونيو من هذا العام حيث انتشرت الحالات المنسوبة إلى المتغير بشكل ملحوظ.

في تقريرها في منتصف يونيو ، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن ”لامدا ارتبطت بالمعدلات الكبيرة لانتقال العدوى في المجتمع في العديد من البلدان ، مع ارتفاع معدل الانتشار بمرور الوقت بالتزامن مع زيادة معدل الإصابة بـ Covid-19″ وأنه سيتم إجراء المزيد من التحقيقات في البديل.

أين ينتشر متغير لامدا بالضبط؟



أشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الصادر في 15 يونيو إلى أنه تم اكتشاف متغير لامدا في 29 دولة أو إقليم أو منطقة في خمس أقاليم تابعة لمنظمة الصحة العالمية ، على الرغم من وجودها الأقوى في أمريكا الجنوبية.

أفادت السلطات في بيرو أن 81٪ من حالات Covid-19 المتسلسلة منذ أبريل 2021 كانت مرتبطة بـ Lambda. أبلغت الأرجنتين عن زيادة انتشار مرض لامدا منذ الأسبوع الثالث من فبراير 2021 ، وبين 2 أبريل و 19 مايو 2021 ، يمثل المتغير 37 ٪ من حالات Covid-19 المتسلسلة ، ”لاحظت منظمة الصحة العالمية.

وفي الوقت نفسه ، في تشيلي ، زاد انتشار لامدا بمرور الوقت ، وهو ما يمثل 32٪ من الحالات المتسلسلة التي تم الإبلاغ عنها في الـ 60 يومًا الماضية ، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية ، مضيفة أنها كانت تتداول بمعدلات مماثلة لمتغير جاما ولكنها كانت ”خارجة عن السيطرة”. -التنافس ”متغير ألفا في نفس الفترة الزمنية.

بحلول 24 يونيو ، تم اكتشاف متغير لامدا في حالات في 26 دولة ، وفقًا لبيانات الصحة العامة في إنجلترا وشمل ذلك شيلي والأرجنتين وبيرو والإكوادور والبرازيل وكولومبيا وكذلك الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإسبانيا وإسرائيل وفرنسا والمملكة المتحدة وزيمبابوي ، من بين دول أخرى.

هل متغير لامدا هو أكثر خطورة؟



تحاول منظمة الصحة العالمية وغيرها من هيئات الصحة العامة فهم كيفية مقارنة المتغير مع سلالات أخرى من الفيروس ، بما في ذلك يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال وأكثر مقاومة للقاحات.

في منتصف يونيو ، قالت منظمة الصحة العالمية: ”لامدا تحمل عددًا من الطفرات ذات الآثار الظاهرية المشتبه بها ، مثل إمكانية انتقال متزايدة أو مقاومة محتملة متزايدة للأجسام المضادة المعادلة.”

لاحظت منظمة الصحة العالمية الطفرات المحددة في بروتين السنبلة (التي وصفها الخبراء بأنها غير عادية): ”يوجد حاليًا دليل محدود على المدى الكامل للتأثير المرتبط بهذه التغيرات الجينية” وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات ” لفهم التأثير على الإجراءات المضادة [ضد Covid-19] والسيطرة على الانتشار ”.

من المهم أن نلاحظ أن متغير لامدا لا يزال خطوة واحدة أقل من كونه ”متغيرًا مثيرًا للقلق” مثل طفرات ألفا أو دلتا في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي ، سُئلت ماريا فان كيركوف ، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن Covid-19 ، عما يجب أن يحدث لها لتغيير تعريفها لمتغير لامدا.

وقالت: ”يمكن أن يصبح نوعًا مختلفًا من القلق إذا أظهر مسارات لزيادة قابلية الانتقال ، أو إذا زادت شدته على سبيل المثال ، أو إذا كان له نوع من التأثير على إجراءاتنا المضادة”.

هل اللقاحات تعمل ضد متغير لامدا ؟



مرة أخرى، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول تأثير بان قيمة لامدا البديل له على نجاعة اللقاح، وخاصة على اللقاحات المتاحة على نطاق واسع في الغرب، مثل تلك التي من شركة فايزر - BioNTech ، مودرن أو اوكسفورد استرا زينيكا .

لكن أثيرت أسئلة في أجزاء من أمريكا الجنوبية حول فعالية اللقاحات الصينية ، والتي كانت تلك المستخدمة في الغالب في المنطقة ، حيث أن الحالات المرتبطة بانتشار متغير لامدا ومعدلات الإصابة ترتفع إلى جانب برامج التطعيم ،تعتمد البرازيل وتشيلي وبيرو بشكل كبير على لقاحات Covid الصينية Sinovac أو Sinopharm لكن معدلات التطعيم تختلف بشكل كبير عبر أمريكا الجنوبية.



أشارت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة تشيلي في سانتياغو والتي نظرت إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تلقوا جرعتين من لقاح CoronaVac الصيني (أو Sinovac) إلى أن الطفرات الموجودة في بروتين سبايك لمتغير لامدا ”تضفي زيادة في العدوى ،والهروب المناعي من تحييد الأجسام المضادة ”.

تواجه اللقاحات الصينية شكوكًا متزايدة حول فعاليتها ، يتفاقم بسبب نقص البيانات حول حمايتها ضد متغير دلتا الأكثر قابلية للانتقال ظلت حالات Covid الأسبوعية ، المعدلة حسب عدد السكان ، مرتفعة في ستة على الأقل من أكثر دول العالم تلقيحًا، وتعتمد خمس من هذه الدول على لقاحات من الصين.

لا يوجد لقاح متوفر حاليًا يُنظر إليه على أنه فعال بنسبة 100 ٪ في الوقاية من عدوى Covid -19 ، على الرغم من أن اللقاحات الصينية كانت أسوأ حتى الآن في التجارب السريرية. تم اعتبار Sinovac فعالاً بنسبة 50.4٪ في تجربة برازيلية نُشرت نتائجه في يناير، وجدت دراسة في الإمارات العربية المتحدة نُشرت في ديسمبر الماضي أن لقاح سينوفارم فعال بنسبة 86٪ .

ومع ذلك ، دافعت الصين عن لقاحاتها ، ويشير الخبراء إلى أنه لا ينبغي للبلدان التوقف عن استخدام لقاحات Covid الصينية خاصة وسط نقص الإمدادات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

مصدر المعلومات cnbc .