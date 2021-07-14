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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يسلم سيارات نصف نقل لعدد من المستفيدين لخلق فرص عمل|صور

تسليم سيارات نصف
تسليم سيارات نصف نقل في المنوفية

سلّم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية "سيارات نصف نقل" لعدد من الشباب المستفيدين والممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية بهدف توفير مشروعات للشباب وخلق فرص عمل كريمة لهم بإجمالي تمويل 552 ألف جنيه.

كما سلّم المحافظ عقد اتفاقية تنفيذ مشروعات تشغيل الشباب ضمن مبادرة محو الأمية والتعليم ورفع الوعى  بإجمالي تمويل مليون جنيه وذلك لجمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر ربيع بمركز تلا وفي إطار الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

 جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد وأعضاء البرنامج الرئاسي للتدريب و إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية والأستاذ أحمد علام مسئول التنمية المجتمعية بالجهاز .


حيث أوضح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأن مشروع تشغيل الشباب في مبادرة محو الأمية والتعليم يهدف إلى إلحاق 600 أمي بفصول  محو الأمية وتوفير فرص عمل ضمن منحة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه  منذ  بدء عمل الجهاز وحتى الآن تم تمويل العديد من المشروعات بنطاق المحافظة بجملة 76.6 ألف مشروع متناهى الصغر بتمويل 2.1 مليار جنيه ووفرت ما يقرب من 16 ألف 735 فرصة عمل وكذا تقديم منح  بإجمالى تمويل 177.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة.


يأتي هذا في إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات من أجل تقديم تمويلات لإقامة مشروعات تنموية بشتى المجالات للعمل على تعزيز ثقافة العمل الحر والقضاء على البطالة لإحداث تنمية شاملة.

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محافظ المنوفية سيارات نصف نقل جهاز تنمية المشروعات فرص عمل اخبار المحافظات

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