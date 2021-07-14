احتجاز عاملين بمركز شرطة التل الكبير بسبب ايقاف قطار الإسماعيلية أثناء سيره



قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، أنه تم احتجاز عاملين بمركز شرطة التل الكبير، والتحقيق معهم في واقعة المشاجرة التي وقعت بينهم والتي أدت الي قيام أحدهما بالضغط على "بلف الهواء" الخاص بالقطار، مما أدى إلى تعطله وتعريض حياة الركاب للخطر.





وكانت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، القت لقبض على عاملين بتهمة التشاجر داخل قطار ركاب.



بدأت الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين راكب وآخر، بسبب أولوية الركوب والجلوس في القطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على أثرها فرد أمن القطار بالتحفظ على المتهمين، إلا أن أحد المتهمين غافل فرد الأمن في محطة "التل الكبير" بمدينة الإسماعيلية، وقام "بشد بلف الخطر"، مما أدى إلى توقف القطار وتعطله، وتم إبلاغ القطارات القادمة بالتوقف لتفادى اصطدام القطارات، وتم القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

