عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

فى الوقت الذى يحظى فيه التاريخ المصرى القديم بشهرة واهتمام إعلامى، إلا أن هناك معابدورموزا لم تنل شهرة ولا يقصدها غالبا سوى أرباب البحث العلمى أو علماء الآثار.

ومعبد"خنسو"ابن الإله مون عند الفراعنة هو خير دليل على ذلك,حيث شيده رمسيس الثالث فى الجزء الجنوبى من الكرنك,ولكنه لايستقبل سوى القليل من السائحين بين الحين والآخر,بينما نرى مشاهد الإقبال والزحام عند معبد والده آمون الذى بناه رمسيس الثالث أيضا أو غيرها من المعابد السبعة التى يضمها الكرنك,وهو أكبر معبد على مستوى العالم.

كان خنسو الها للقمر ثالث ثالوث طيبة"الأب آمون والأم موت والإبن خنسو",ويضم معبده صرحا و40 عمودا على شكل نبات البردى,وفناء مفتوحا وغرفة قدس الأقداس,وهو نفس تكوين المعابد الأخرى,ولكن على مساحة أصغر,وبه مقاصير جانبية تستخدم للعبادة وحظى باهتمام ملوك الفراعنة,وهو المعبد الذى ينتقل منه السائح – عبر بوابته ذات ال25مترا ارتفاعا والتى بناها بطليموس الثالث – إلى معبد الأقصر مباشرة من خلال طريق الكباش.